La Juve prende il nuovo difensore: 15 milioni più 10 di bonus

La Juve prende il nuovo difensore. E’ l’obiettivo primario di un mercato invernale che vedrà necessariamente i bianconeri protagonisti.

Sono ore, e momenti, particolari in casa Juventus. L’addio ufficiale a Paul Pogba non può lasciare insensibili dirigenti e tifosi bianconeri. E’ un altro momento che segna il profondo cambiamento in atto all’interno della società bianconera.

Pezzo dopo pezzo la Juventus di Andrea Agnelli sta scomparendo sostituita dalla nuova targata Elkann-Giuntoli-Motta, la nuova ‘triade’. Una Juventus che è destinata a cambiare ancora dopo il consistente rinnovamento avviato durante la scorsa estate. Vuoi per qualche ‘vuoto’ lasciato durante la sessione estiva di mercato, vuoi per la malasorte che ha portato via a Thiago Motta due difensori, Cristiano Giuntoli sta allestendo, almeno sulla carta, un mercato di inverno ‘importante’. La priorità resta l’acquisto di un difensore centrale, poiché occorre trovare chi andrà a sostituire, per il resto della stagione, Gleison Bremer.

La Juve prende il nuovo difensore: arriva dal Barcellona

La sostituzione di Gleison Bremer non è semplice, poiché non sono numerosi i centrali difensivi di qualità sul mercato. Ed i pochi disponibili costano caro.

Secondo quanto risulta a elnacional.cat, Giuntoli e Motta avrebbe individuato nella Liga un prospetto importante in ottica Juventus: Andreas Christensen, classe 1996, difensore centrale del Barcellona e della nazionale danese. Ottimo in marcatura e difensore con il piede ‘educato’ risponde al meglio all’identikit del centrale difensivo cercato dalla Juventus. Il cambio di guida tecnica in casa Barca ha comportato immediate conseguenze per diversi giocatori blaugrana. Andreas Christensen era un intoccabile nell’undici titolare di Xavi Hernandez. Con l’arrivo sulla panchina del Barcellona di Hans-Dieter Flick l’orizzonte è decisamente cambiato per il centrale danese.

La grande concorrenza tra difesa e centrocampo ed un infortunio che lo ha bloccato ad inizio stagione lo hanno spinto in fondo alle gerarchie del tecnico tedesco. Ora la società di Joan Laporta valuta una sua possibile cessione. Al giusto prezzo. La Juventus ha già messo sul tavolo la prima offerta per Andreas Christensen: 15 milioni di euro più 10 di bonus variabili. La richiesta di Deco, direttore sportivo del Barcellona, è stata precisa: 30 milioni di euro. La volontà della Juventus di acquisire il centrale danese e la disponibilità alla sua cessione da parte del club blaugrana potrebbero portare ad un accordo soddisfacente per entrambe le parti.