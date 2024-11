Salta l’obiettivo numero 1 di Giuntoli: Juventus fuori dai giochi

La Juventus continua a riflettere sull’eventuale sostituto di Vlahovic. Giuntoli nei guai: il preferito sta per diventare irraggiungibile.

Continua a tenere banco, in casa Juventus, la questione relativa al rinnovo di Dusan Vlahovic in scadenza il 30 giugno 2026. I contatti tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’agente del centravanti Darko Ristic sono costanti e le parti, a breve, avranno di nuovo modo di confrontarsi per cercare di fare il passo decisivo verso l’intesa. Al momento, però, l’accordo sullo stipendio resta lontano: ecco perché il club ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca di un eventuale sostituto dell’ex Fiorentina.

Diversi i profili vagliati dalla dirigenza che, potendo, porterebbe subito a Torino Victor Osimhen attualmente in prestito al Galatasaray dopo aver lasciato il Napoli ad inizio estate. Il nigeriano, in Turchia, sta ricoprendo il ruolo della superstar: ben 8 reti e 4 assist nelle 9 apparizioni complessive finora totalizzate di cui 6 in campionato e 3 in coppa nazionale. Un bottino eccellente che testimonia, una volta di più, il valore del 25enne. Giuntoli, in tal senso, non ha mai smesso di seguirlo e, in questi giorni, ha iniziato a riflettere sulla strategia giusta da seguire per riuscire ad ingaggiarlo.

Centrare l’obiettivo, però, si preannuncia quanto mai complicato. Anzi, quasi impossibile. Il motivo è da ricercare nel fatto che i giallorossi, stando a quanto riportato dal portale ‘Milliyet.com’, puntano ad acquistarlo a titolo definitivo già durante la sessione invernale del mercato così da bruciare la concorrenza delle altre squadre a lui interessate. Il Napoli, per lasciarlo andare, chiede 75 milioni e non è da escludere che nella trattativa venga inserita qualche contropartita gradita ad Antonio Conte: i nomi sono quelli di Davinson Sanchez, Baris Alper Yilmaz e Yunus Akgun.

Mercato Juventus, Giuntoli nei guai: salta l’obiettivo numero 1

Una tegola per la Vecchia Signora che, salvo sorprese, sarà costretta ad abbandonare la pista che conduceva ad Osimhen e spostare altrove il proprio mirino. Il taccuino di Giuntoli contiene il nome di Jonathan David, intenzionato a lasciare a parametro zero il Lille in estate e trasferirsi altrove. Il canadese ha mostrato di gradire il passaggio nella corte di Thiago Motta ma chiede un quinquennale da 6 milioni netti ed un bonus alla firma di 10 milioni.

L’alternativa, ancora più costosa, è Benjamin Sesko valutato intorno ai 60 milioni dal Lipsia e seguito da mezza Premier League. Work in progress: Giuntoli riflette sul futuro di Vlahovic (il cui ingaggio ammonta a 12 milioni) e sul prossimo numero 9. Gli ostacoli, in ambo i casi, non mancano.