È fuori rosa alla Juventus: arriva l’aiuto dei Friedkin

Addio Juventus per lui che ha rimandato il suo trasferimento a gennaio: pronta l’offerta da parte della famiglia Friedkin.

Sistemato il rebus panchina, la proprietà giallorossa è ora pronta a dare una mano anche alla Juventus. Colpo di scena per la società bianconera che a gennaio dovrà tornare sul mercato per completare la propria rosa. Sono tante le defezioni che hanno colpito la Vecchia Signora e ora che la campagna acquisti sta per riprendersi la scena, fare un po’ di spazio in rosa è sicuramente una valida strategia dalla quale ripartire.

Ormai lo sanno tutti, la Juve ha bisogno di nuovi difensori. Almeno due per la precisioni visto che altrettanti sono i titolari che dovranno obbligatoriamente restare fermi fino al termine della stagione. Il primo è Bremer e di mestiere fa il centrale, è certamente uno dei più forti del campionato, e dopo di lui si è fatto male anche Juan Cabal che è invece un terzino sinistro.

Per entrambi il crociato rotto significa stagione finita. Certamente una tegola per il club piemontese che, come anticipato, riceverà una grande mano proprio dalla società rivela. I Friedkin hanno deciso di tornare in campo e ora possono cambiare tutto. La cessione si farà a gennaio.

Juventus, se ne va a gennaio: lo prendono i Friedkin

L’obiettivo della società americana composta da padre e figlio è quello di dare alla rosa nuovi rinforzi. Valigia preparata da un pezzo e biglietto con destinazione Inghilterra, questo vuol dire Premier League, per Arthur che è ancora di proprietà della Juventus. L’anno scorso ha fatto bene in prestito alla Fiorentina ma la viola ha preferito non riscattarlo. Ora il suo futuro potrebbe essere all’Everton.

I Friedkin hanno da poco acquisito la società di Liverpool e sono pronti a fare grandi investimenti anche lì, da quel che emerge il primo colpo potrebbe arrivare proprio dai bianconeri. Arthur ha continuato ad allenarsi ma sente la nostalgia del calcio giocato e spera di potersi riallacciare gli scarpini e di essere impegnato in gare ufficiali non appena il calciomercato riaprirà.

La cosa certa è che la Juve lavorerà per trovargli una sistemazione, ad oggi il trasferimento all’Everton è il più probabile ma i proprietari della Roma non solo gli unici interessati a chiudere l’affare. Sulle tracce del centrocampista brasiliano ex Barcellona ci sono anche il Marsiglia e persino il Gremio, il ritorno a casa non è da escludere. Poche settimane e il classe 1996 troverà un nuovo club.