Firma a vita con la Juventus: accordo fino al 2029

Calciomercato Juventus, firma a vita con i bianconeri: accordo trovato fino al 2029. Giuntoli guarda al futuro e si muove in questo modo

Innesti, e va bene. Servono eccome per una squadra che ha perso in un colpo solo e nello spazio di pochissime settimane sia Bremer che Cabal per un infortunio al ginocchio che ha chiuso in anticipo la loro stagione. Ma non solo questo: dentro la Juventus, Giuntoli, sta anche pianificando quelli che sono i rinnovi contrattuali.

Già qualcuno ha messo nero su bianco da qualche tempo. Perin, ad esempio, è stato uno degli ultimi a dire sì al nuovo contratto. Mentre in queste ore è stato chiacchierato anche il rinnovo di Federico Gatti: il difensore centrale, che è evidente giocherà tutte le partite che sono in programma da adesso fino al prossimo mese di gennaio, è stato inizialmente uno dei punti fermi dell’era Motta prima di passare un po’ di tempo in panchina. Quando il nuovo tecnico della Juventus ha comunque capito che Danilo non era in grado di offrire garanzie né tecniche che fisiche, ha rimesso al centro l’ex Frosinone. E adesso sarebbe tutto pronto per la firma.

Firma a vita con la Juventus: tutto fatto per il rinnovo di Gatti

Almeno queste sono le informazioni che proprio in queste ore sono state riportate dal giornalista Fabrizio Romano. Sul proprio seguitissimo account X, lo stesso ha scritto: “La Juventus ha pianificato il nuovo accordo con Federico Gatti a ottobre e sarà firmato a breve, senza cambiamenti. Stipendio migliorato e contratto più lungo, valido per i prossimi cinque anni”.

Insomma, è tutto fatto, con il difensore centrale che ha indossato pure la fascia da capitano in questo avvio di stagione che si legherà al club piemontese fino al 30 giugno del 2029. Praticamente – o quasi – un rinnovo a vita per Gatti che ha dimostrato di avere quelle caratteristiche fisiche e caratteriali che possono fare davvero al caso della Vecchia Signora. E, la sensazione, è che con Motta possa ancora crescere sotto molti aspetti, anche e soprattutto tecnici. Ne avrà il tempo dopo questo rinnovo ormai pronto ad essere ufficializzato.