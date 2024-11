Fulmine a ciel sereno Juventus: ritorna in prestito

Fulmine a ciel sereno Juventus. Per la società bianconera sembra non esserci pace nemmeno durante la sosta per le nazionali.

Alla ripresa del campionato la Juventus di Thiago Motta sarà chiamata ad un altro scontro diretto, sempre a San Siro. Dopo l’Inter di Simone Inzaghi, ecco il Milan di Paulo Fonseca.

La stagione sta per entrare nella sua fase ‘calda’, che durerà fino al termine del girone di andata ed alla Supercoppa italiana. La pausa dovuta alle nazionali avrebbe dovuto assicurare un momento di produttiva serenità riflettendo sulla ripresa del campionato e sull’imminente mercato di gennaio. La sosta ha invece portato in dote un nuovo, gravissimo infortunio, occorso a Juan Cabal, che priverà la Juventus di un’altra pedina nel reparto difensivo. E quasi non bastasse l’infortunio dell’esterno colombiano, ecco arrivare uno spiffero di mercato che allontana, definitivamente, quel minimo di serenità residuo presente in zona Continassa.

Fulmine a ciel sereno Juventus: addio a Douglas Luiz

La Juventus, e Cristiano Giuntoli, sono attesi ad una sessione di mercato di gennaio da vivere da’ protagonisti’. Emergenze vecchie e nuove lo richiedono a gran voce.

Adesso, però, tutto sembra passare in secondo piano dopo che Sport Mediaset ha annunciato le ultime clamorose novità riguardanti Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano “potrebbe tornare clamorosamente in prestito all’Aston Villa, club dal quale lo hanno prelevato i bianconeri, a gennaio fino a fine stagione“. Sei mesi di nuovo nella Premier League fino al ritorno a Torino per tentare nuovamente, e con maggiore successo, l’avventura in bianconero. L’indiscrezione di mercato ha ovviamente scatenato le reazioni dei tifosi che sui canali social hanno immediatamente dato il via ad un’interminabile sequela di commenti dove perplessità e felicità sembrano alternarsi vivacemente. Dal suo arrivo a Torino Douglas Luiz, presentato come un colpo ‘memorabile’, ha regalato soltanto prestazioni sconcertanti ed acciacchi fisici di varia natura. Un investimento da 50 milioni di euro da valutare con la massima attenzione.