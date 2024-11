Il Napoli beffa la Juventus: affare ‘riscritto’ allo stadio

Calciomercato Juventus, il Napoli beffa i bianconeri. Scout in azione proprio in queste ore e affare riscritto. Ecco la situazione

Se nei giorni scorsi, o per meglio dire nelle ore scorse, vi abbiamo fatto un quadro di quelli che sono i possibili innesti bianconeri soprattutto in difesa, viste le assenze certe fino al termine della stagione di Bremer e Cabal, in casa Juventus non si può in nessun modo perdere di vista nemmeno la possibilità di andare a prendere un attaccante.

Tutto questo ovviamente collegato ad un altro infortunio più lungo del previsto, quello di Milik. Il polacco infatti non dà ancora nessuna certezza sui tempi di rientro: se qualcuno ha scritto che a dicembre potrebbe tornare a disposizione di Motta, altri invece sono convinti che non sarà in campo prima del mese di gennaio. Quindi è evidente che poi avrà bisogno di qualche settimana per trovare il ritmo partita. E siccome di tempo gli impegni che i bianconeri hanno quest’anno non ne danno, è normale che si stia pensando alla possibilità di inserire nella rosa di Motta anche un attaccante. Uno dei tanti nomi che sono circolati è quelli di Kalimunedo, scuola Psg adesso al Rennes, ma secondo AreaNapoli.it, gli azzurri appunti, stanno davvero facendo sul serio.

Calciomercato Juventus: scout del Napoli in azione

“Il Napoli guarda ad Arnaud Kalimuendo” si legge sul sito citato prima, sottolineando, inoltre, come gli osservatori campani sono andati a vederlo da vicino nell’amichevole che la nazionale under 21 della Francia ha giocato in Italia, a Empoli, contro i pari età italiani.