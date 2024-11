Inzaghi alla Juve: l’annuncio scuote il mondo della Serie A

Dichiarazioni che hanno del clamoroso sul futuro di Simone Inzaghi, il tecnico dell’Inter campione d’Italia in carica e a caccia di nuovi titoli.

Simone Inzaghi ormai da anni viene considerato ragionevolmente uno degli allenatori italiani ed europei più bravi in circolazione. Per lui parlano i numeri, visti trofei già portati a casa sulle panchine di Lazio e Inter. Ma anche a livello internazionale ha fatto le sue ottime figure, portando la squadra nerazzurra a giocarsi una finale di Champions League nel 2023, persa poi contro i fenomeni del Manchester City.

Anche per il modo di far giocare le sue squadre, con un 3-5-2 sempre molto accorto ma allo stesso tempo propositivo e moderno, Inzaghi si è guadagnato la stima generale del mondo del calcio. Un tecnico aggressivo e grintoso, che non disdegna il bel gioco e soprattutto la crescita individuale dei suoi calciatori. Basti pensare a quanto siano migliorati elementi come Acerbi, Dimarco, Calhanoglu o Thuram sotto la sua gestione.

L’Inter ha blindato il proprio tecnico la scorsa estate, aumentandogli l’ingaggio a 6,5 milioni di euro netti a stagione e prolungando l’accordo fino al giugno 2026. Dunque per questa e la prossima stagione Inzaghi resterà (a meno di colpi di scena) sulla panchina dei campioni d’Italia in carica. Ma il futuro potrebbe presentare una grossa sorpresa, non proprio apprezzabile dai suoi attuali tifosi.

La previsione sul futuro di Simone Inzaghi: il bianconero chiama?

In molti già si stanno chiedendo se Simone Inzaghi resterà a lungo termine l’allenatore dell’Inter, sullo stile di Sir Alex Ferguson ai tempi dello United, oppure se al termine del suo contratto cercherà nuovi stimoli altrove. Difficile prevederlo ora, visto che al momento quasi tutte le panchine delle big europee sono blindate e (caso Roma a parte) sono lontani esoneri eccellenti.

Ma ai microfoni di TV Play è andato in scena un dibattito sul futuro di Inzaghi che ha lasciato gli spettatori ed i tifosi a bocca aperta. In particolare per l’idea espressa da Emiliano Viviano, portiere con un passato anche nel giro della nazionale maggiore. Quest’ultimo ha predetto la possibilità di vedere Inzaghi in futuro sulla panchina della Juventus.

“Prima o poi ci andrà – ha ammesso Viviano – Secondo me farà questo giro qua: Inter, poi un periodo all’estero e poi torna in Italia sulla panchina della Juve. Quando finirà il ciclo di Thiago Motta chiameranno lui”. Dunque incredibilmente Inzaghi potrebbe sedere sulla panchina dell’odiatissima rivale bianconera.

Non sarebbe certo la prima volta che un tecnico di alto rango guidi nella propria carriera sia Inter che Juventus. In tempi recenti è successo ad Antonio Conte, campione d’Italia con entrambe le squadre, ma in passato anche ad altri allenatori storici come Trapattoni, Lippi, Ranieri e Zaccheroni.