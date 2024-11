Non giocherà Milan-Juventus: nuova batosta, il bomber è fuori

A una settimana dal big match tra Milan e Juventus, c’è già un verdetto. Il bomber salterà la sfida di San Siro

Quella in corso sarà l’ultimo stop per campionati e coppe europee del 2024. Dalla ripresa prevista il prossimo weekend, si giocherà ininterrottamente (festività natalizie incluse) fino a marzo 2025.

Un tour de force di impegni attende, pertanto, tutti i top club di Serie A. Tra questi, ovviamente, anche Milan e Juventus che saranno in campo in quattro competizioni da fine novembre ovvero Serie A, Champions League, Coppa Italia e Final Four di Supercoppa Italiana, quest’ultima prevista a inizio gennaio a Riyad, in Arabia Saudita.

Milan e Juventus che disputeranno il big match della prossima giornata di Serie A, la 13esima del campionato, sabato 23 novembre alle 18 a San Siro. Una sfida di grandissima importanza per entrambe le squadre. La Juventus, con una vittoria, potrebbe superare provvisoriamente il Napoli in vetta alla classifica. Il Milan, invece, dopo il deludente 3-3 che ha preceduto la sosta, non può permettersi altri passi falsi per non perdere ulteriore contatto dal gruppo di sei squadre racchiuse in due punti nelle prime posizioni della graduatoria.

Milan-Juventus, forfait per il bomber: non sarà l’unico assente

Paulo Fonseca avrà il gruppo al completo a Milanello da mercoledì. L’ultimo dei rossoneri a rientrare dagli impegni con le nazionali sarà Reijnders, impegnato martedì sera in Bosnia-Olanda. L’olandese sarà uno dei titolari nell’undici iniziale che Fonseca opporrà alla Juve, nel quale dovrebbe esserci spazio anche Morata.

Smaltito il trauma cranico in cui è incorso dopo uno scontro di gioco con Pavlovic in allenamento, Morata ha già disputato uno spezzone di partita in Danimarca-Spagna, subentrando nei minuti finale a Ayoze Perez.

Proprio in attacco ci sarà una defezione per il Milan che, anche contro la Juventus, dovrà rinunciare a Luka Jovic. Nei giorni scorsi, l’attaccante, in accordo con il club rossonero, si è recato a Belgrado per sottoporre il suo problema di pubalgia a uno specialista dello staff medico della nazionale serba. Terminato il consulto, Jovic tornerà a Milanello ma la sua presenza, anche tra i convocati, per il match con la Juve al momento è davvero poco probabile.

Solo tre presenze per Jovic in questa stagione. Schierato da titolare nella prima giornata contro il Torino, da allora il serbo ha totalizzato solo 18 minuti. Dalla trasferta di Firenze dello scorso 6 ottobre, è assente dai convocati. In settimana, di Jovic si è scritto per un possibile interessamento di mercato del Galatasaray che, nella sessione di gennaio, dovrà acquistare un sostituto dell’infortunato Icardi.

Jovic che non sarà l’unico assente in Milan-Juve. Elevate, al momento, anche le possibilità di un ulteriore forfait per Nico Gonzalez che non è riuscito ancora a recuperare dall’infortunio muscolare subito nel match di Champions contro il Lipsia contro il Lipsia.