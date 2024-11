Rescinde con la Juve: la sua carriera è già finita da due anni

Il giocatore ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava alla Juventus ed è libero di accasarsi altrove a parametro zero, ma la sua carriera è già in declino

Dopo un lungo tira e molla, la Juventus ha annunciato di aver risolto il contratto che lo legava al giocatore per un altro anno tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui proprio canali nella serata di venerdì.

La storia d’amore tra il club bianconero e Paul Pogba era terminata già quando il giocatore francese era stato squalificato per doping all’inizio della passata stagione, ma ieri si è conclusa il maniera ufficiale. Nonostante il TAS di Losanna abbia accolto il ricorso contro la squalifica di 2 anni del centrocampista francese che potrà tornare a giocare a livello agonistico a partire da Marzo 2025, la Juventus non ha deciso di dargli un’altra chance.

Il club bianconero ha altri progetti in mente per il futuro e Pogba non ne fa parte, come ribadito più volte tanto da Thiago Motta quanto da Giuntoli. L’ex Manchester United aveva fatto sapere che la sua idea era quella di parlare con l’attuale allenatore bianconero per convincerlo a reintegrarlo e dargli una chance, ma il giocatore ha trovato di fronte a sé un muro invalicabile ed alla fine si è accordato con la società per la risoluzione consensuale del contratto.

A partire da adesso, quindi, Pogba potrà accasarsi altrove a parametro zero e c’è grande curiosità nel sapere quale sarà la sua prossima destinazione, considerato che la sua carriera negli ultimi anni è andata in decrescendo.

Pogba dice addio alla Juventus: il francese può lasciare l’Europa

Ora che è terminata ufficialmente la sua seconda avventura con la maglia della Juventus, per Paul Pogba è tempo di ricominciare. Il centrocampista francese potrà tornare in campo a marzo, ma è difficile dire al momento dove lo farà considerato che i suoi ultimi anni di carriera sono stati condizionati da svariati problemi fisici. A decifrare il futuro di Pogba ci ha pensato il noto sito IlBiancoNero.com che ha fatto sapere come il giocatore potrebbe anche lasciare l’Europa per tornare a giocare.

Sulle tracce di Pogba, infatti, ci sono club dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti che sarebbero disposti a dargli un’opportunità, mentre dall’Europa tutto tace. L’unico campionato europeo che potrebbe dargli una possibilità potrebbe essere quello francese, ma al momento è un’ipotesi molto remota e lo stesso Pogba non sarebbe convinto che tornare in patria sia la scelta giusta per la sua carriera.

Più probabile, invece, lo sbarco in MLS per il centrocampista sul quale ci sarebbe il Los Angeles FC, ex squadra di un altro ex giocatore della Juventus, vale a dire Giorgio Chiellini. Da non scartare neppure l’ipotesi Inter Miami di Leo Messi che pure è stato accostato al giocatore francese negli ultimi giorni e che sarebbe ben felice di accogliere un’altra stella europea nella propria rosa