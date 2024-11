“Un disastro economico”: c’entra sempre Andrea Agnelli

“Un disastro economico”, le ultime dichiarazioni provocano un vero e proprio terremoto nell’ambiente bianconero: c’entra Agnelli

Nonostante gli impegni delle Nazionali, i club di Serie A continuano a lavorare in vista della prossima giornata di campionato. Tra le squadre impegnate, ovviamente, anche la Juventus di Thiago Motta che si sta preparando all’importante sfida, di sabato prossimo, contro il Milan in quel di “San Siro“.

L’umore in casa bianconera non è affatto dei più felici visto che, proprio dal ritiro della Nazionale colombiana, è arrivata una brutta notizia: rottura del crociato per Juan Cabal e (molto probabilmente) stagione conclusa per il difensore giunto in estate dall’Hellas Verona. Nel frattempo, però, sempre in ottica “Vecchia Signora” si ritorna a parlare nuovamente di un uomo che ha fatto la storia del club bianconero.

Ovviamente stiamo parlando di Andre Agnelli. L’ex presidente e noto imprenditore è stato nominato, a sua volta, da un’altra vecchia conoscenza della Juventus. Si tratta dell’ex numero uno del club, Giovanni Cobolli Gigli. Quest’ultimo è intervenuto nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” in cui ha voluto fare il punto della situazione sulla Juventus in questa stagione sportiva e non solo.

Juventus, “ritorna” Agnelli: l’ex presidente non le manda a dire

Cobolli Gigli ne ha davvero per tutti. In particolar modo per Andrea Agnelli visto che non si è risparmiato nel lanciargli frecciatine e molto altro. Alla domanda sulla possibilità di una vittoria dello scudetto, nonostante l’ennesimo infortunio che ha tagliato le gambe al tecnico Motta, la risposta non si è fatta attendere: “Non so se sarà fuori o meno dalla lotta scudetto. La cosa certa è che dovranno stringere i denti“.

Poi ha risposto anche ad una domanda sul difensore centrale brasiliano Danilo, vero oggetto del mistero di questa stagione, visto che ha perso anche il posto da titolare e la fascia di capitano: “Bisogna attendere nel farlo tornare ad altissimi livelli come ha fatto in passato. Sicuramente il suo utilizzo sarebbe una risorsa in più per la squadra“.

Ci ha tenuto a precisare che nel mese di gennaio il club dovrà intervenire necessariamente, nel corso del calciomercato invernale, per sistemare la difesa e non solo. In conclusione la stoccata proprio nei confronti dell’ex presidente bianconero: “Il mercato? E’ un bel guaio visto che la Juventus dovrebbe stare molto attenta al bilancio, dopo i disastri economici della gestione Agnelli”.