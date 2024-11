Vlahovic fatto fuori, scambio esplosivo: addio Juventus

Vlahovic fatto fuori: scambio esplosivo e addio Juventus. Le parole del serbo non hanno fatto piacere ai tifosi. E il futuro è da decidere

Il momento è quello che è: Dusan Vlahovic non sta vivendo sicuramente il migliore della sua carriera. Troppi gol sbagliati e alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale serba che hanno infastidito i tifosi della Juventus.

Vlahovic ha detto che difende troppo – sintesi estrema del discorso – e che arriva in alcune situazioni poco lucido sotto porta. Certo, alcuni errori sono davvero clamorosi, proprio a porta libera, ma questo ha detto e questo ci teniamo. Ovvio che ne discuterà, quasi sicuramente, appena tornerà alla Continassa con Thiago Motta: questi piccoli dissidi è meglio chiuderli subito senza portarli troppo avanti. Sui social, però, la questione è esplosa sin dalla serata di ieri. E qualcuno, spera, di cedere il serbo. Magari piazzando lo scambio con un elemento che, secondo alcuni, potrebbe dare qualcosa in più alla Juventus.

Vlahovic fatto fuori dai tifosi: il sogno è lo scambio

Il nome che sta circolando in questo momento con una certa insistenza è quello di Leandro Trossard, attaccante dell’Arsenal che magari, visto l’interesse londinese per Dusan, potrebbe pure finire dentro uno scambio per il cambio di maglia. Adesso, sotto, vi riportiamo tutti i commenti, o quasi tutti, dei tifosi bianconeri sulla questione. C’è anche un paragone con Higuain. E voi, che cosa ne pensate di tutto questo?

Se vogliono vlahovic e ci mettono dentro lui non sarebbe male. https://t.co/kuJOYfMvxh — GN’s™ (@F1N1no) November 16, 2024

Zirkzee & David IN, Vlahovic OUT e ci abbracciamo — Trinità (@marcobola73) November 17, 2024

Il problema di Vlahovic è che si crede di essere Higuain — Filippo Balsamo (@FiliFuli) November 17, 2024

Vlahovic non segna da marzo 2023 con la nazionale, ma ha dichiarato di trovarsi meglio a giocare lì. RIDICOLO. — Kelevra (@MiKelevra29) November 17, 2024