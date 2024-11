Zirkzee semina il caos: benservito e nuova epurazione choc

Zirkzee semina il caos: benservito ed epurazione choc per l’attaccante olandese. E adesso il futuro si fa sempre meno sereno

Anche Ronald Koeman, commissario tecnico della nazionale olandese, sperava che il passaggio dal Bologna al Manchester United potesse consegnargli uno Zirkzee diverso.

Sì, perché nonostante quella che è stata una clamorosa stagione con il Bologna, il centravanti nell’Europeo della passata estate aveva di fatto giocato pochissimo. Magari, Koeman, non riteneva le sue prestazioni in un club come quello emiliano adatte per poterlo lanciare dal primo minuto in una manifestazione così importante. Ecco che il suo trasloco in Premier League avrebbe potuto aprire degli scenari diversi. Così, è evidente, non è stato e nemmeno in questi primi mesi della sua esperienza al di là della Manica Zirkzee è riuscito a riprendersi un ruolo dentro la nazionale, da protagonista.

Zirkzee, il futuro è un rebus

E non solo in Italia, adesso, si parla di un suo possibile rientro, magari a gennaio, soprattutto se non dovesse convincere Amorim in questo mese e mezzo che manca alla riapertura dei trasferimenti. Anche in Olanda, con insistenza, viene sottolineato come il futuro del giocatore potrebbe essere assai diverso da quello che si pensava negli ultimi mesi. A fare un quadro ci ha pensato l’ex attaccante della nazionale olandese Wim Kieft, che si è espresso in questi termini.

“Temo per il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United. È stato portato da Erik ten Hag, ma ha segnato a malapena e manca di qualità per il massimo livello”. Insomma, nessuno è convinto possa dare più di quello che ha fatto vedere ed è evidente che allo United questo livello di prestazioni non viene considerato accettabile. Una situazione che, di conseguenza, riapre in maniera prepotente le voci di un suo ritorno immediato nella nostra Serie A: sappiamo bene che Motta lo considera uno dei migliori in circolazione e lo ha fatto vedere mandandolo sempre in campo, anche quando non stava bene fisicamente, con il Bologna lo scorso anno. Nonostante tutto, infine, la questione Zirkzee rimane assolutamente da monitorare. La Juve potrebbe essere davvero alla finestra.