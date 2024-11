“Fuori per diverse partite”: punizione esemplare per Vlahovic

“Fuori per diverse partite”. I problemi sembrano non mancare mai dalla parti della Continassa. Ed alcuni si trascinano da lungo tempo.

In quasi un anno e mezzo di Juventus il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, ne ha dovuti affrontare diversi di problemi. Di natura economico-finanziaria e tecnica.

Da quasi un anno e mezzo il direttore tecnico bianconero cerca di trovare una soluzione ad una ‘patata bollente’ lasciata in dote dalla precedente gestione: Dusan Vlahovic. Un attaccante che procede a corrente alternata ma il cui ingaggio è in continua, costante ascesa. E mentre Cristiano Giuntoli sta tentando, al momento senza successo, di trovare la soluzione in un prolungamento di contratto con spalmatura dell’ingente ingaggio dell’attaccante, ecco le inaspettate dichiarazioni di Dusan Vlahovic che hanno alzato un conseguente polverone.

Dichiarazioni che, come spesso avviene, vengono rilasciate fuori dall’Italia.

“Fuori per diverse partite”. La condanna per Dusan Vlahovic

Alla Tv svizzera ‘RSI’, Dusan Vlahovic, ha dichiarato che gradirebbe giocare con un altro attaccante al suo fianco e non come unico terminale offensivo come avviene nella Juventus. Sottolineando, inoltre, come il c.t. della Serbia, Stojkovic, non lo obblighi ad eseguire compiti difensivi come, al contrario, richiede Thiago Motta.

Dichiarazioni che non potevano certo passare sotto silenzio. Ed infatti numerosi sono stati i commenti a tal proposito. Anche Fabio Santini ha voluto rilasciare un suo giudizio in riferimento alle parole del centravanti serbo della Juventus. Il giornalista è intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’, programma in onda sul canale YouTube di calciomercato.it. Questa la sua valutazione: “dopo le parole con la Serbia, Vlahovic rischia di saltare diverse partite“. Secondo Fabio Santini Thiago Motta non stravede per Dusan Vlahovic, mentre desidererebbe ritrovare a Torino quel Joshua Zirkzee che tanto bene ha fatto con lui al Bologna. L’attaccante olandese è in crisi a Manchester e ritornerebbe volentieri in Italia.

Alla Juventus. Con Thiago Motta. Di nuovo insieme. Chissà se a gennaio sarà possibile.