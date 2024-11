Il riscatto di Conceicao è in pericolo: ecco cosa sta succedendo

I tifosi della Juventus si stanno tutti innamorando delle qualità palla al piede di Conceicao ma per il suo riscatto c’è da temere la concorrenza

La scorsa estate la Juventus ha cambiato moltissimo della sua rosa, partendo ovviamente dall’allenatore con l’avvento di Thiago Motta dopo un triennio di Massimiliano Allegri, e sono arrivati tanti giocatori nuovi acquistati dal direttore Cristiano Giuntoli per dare il via ad un nuovo corso bianconero. Alcuni di questi nuovi innesti non stanno per il momento ripagando appieno la fiducia e la spesa fatta dalla società, uno su tutti è sicuramente Douglas Luiz.

C’è però anche chi si sta mettendo tantissimo in luce come Francisco Conceicao che ad oggi rappresenta una delle sorprese più in positivo di tutto l’organico di Thiago Motta. L’esterno offensivo portoghese è arrivato alla Juve la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Porto: tutto lascia pensare che la Vecchia Signora farà di tutto per mantenere in rosa il suo numero 7 ma nelle ultime ore spunta una voce di mercato che non lascia dormire sonni tranquilli ai tifosi bianconeri.

Spunta il retroscena: riscatto di Conceicao a rischio, c’è concorrenza sul portoghese

Come riportato dal giornalista di TeleLombardia, Matteo Zorloni, durante una delle ultime puntate di “Juve Zone” su Calciomercato.it, potrebbe esserci molta concorrenza dai campionati stranieri per assicurarsi le prestazioni di Conceicao per la prossima stagione cercando di far leva sulla scelta dello stesso calciatore portoghese. Soprattutto i ricchi club inglesi potrebbero diventare un’insidia per la Juve, secondo il parere del giornalista.

Il rischio è infatti quello che un club possa provare ad anticipare la Juventus presentandosi dall’agente di Conceicao, il noto e potente Jorge Mendes, offrendo un ingaggio migliore di quello bianconero e di fatto stuzzicando il calciatore a non accettare il riscatto della Vecchia Signora per trasferirsi invece in un nuovo campionato.

In estate ci sarà infatti una clausola rescissoria da circa 30 milioni di euro che una società avversaria della Juventus potrà pagare al Porto per prendersi il cartellino di Conceicao e lasciare così a mani vuote Thiago Motta e i tifosi bianconeri. Sarebbe una perdita importante viste le sue grandi dote palla al piede, negli assist ma soprattutto nei dribbling. La speranza è quindi che il giocatore sia d’accordo con la società torinese e accetti di giocare ancora all’ombra della Mole.