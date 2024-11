Il sì è già arrivato: la Juventus può esultare

Calciomercato Juventus, oramai non ci sono più dubbi: è arrivato anche il tanto ed atteso “sì” del calciatore

In attesa che gli impegni delle Nazionali finiscano, per quest’anno, la Juventus attende con una certa ansia il ritorno dei suoi calciatori. Le ultime notizie, infatti, non sono state affatto delle migliori. Dalla Colombia, infatti, l’annuncio del grave e serio infortunio che ha visto come vittima Juan Cabal. Per il terzino ex Hellas Verona lesione del crociato e stagione praticamente finita.

Un’altra terribile “botta” per l’ambiente bianconero che, per lo stesso motivo, poche settimane fa ha perso un altro punto di riferimento in difesa come Bremer. Segno del fatto che nel mese di gennaio, in occasione dell’apertura del calciomercato invernale, la “Vecchia Signora” dovrà necessariamente intervenire per rinforzare la difesa. Di questo il ds Giuntoli lo sa molto bene ed è pronto ad accontentare le richieste del tecnico Motta.

Nel frattempo, però, proprio in ottica mercato arriva un grandioso “assist” che il club e l’allenatore stavano aspettando. Il difensore ha annunciato il tanto ed atteso “sì” per vestire la maglia bianconera. Il suo obiettivo, d’altronde, è quello di ritornare in Italia e soprattutto giocare anche con una certa continuità visto che nel suo attuale club questa possibilità non c’è.

Juventus, ora non ci sono dubbi: il difensore ha detto “sì”

Nessuna pesca tra gli svincolati per la Juventus. Sì attenderà quest’altro mese e poi si interverrà sul mercato per rinforzare, in primis, il reparto difensivo. Una vecchia conoscenza della Serie A è pronta a dare una grande mano a Thiago Motta ed alla squadra. Si tratta di Milan Skriniar, vogliono di lasciare Parigi ed il PSG. Non è un mistero che il rapporto tra lo slovacco e Luis Enrique non sia affatto dei migliori.

Basti pensare che fino a questo momento della stagione il capitano della nazionale slovacca ha collezionato solo 4 presenze in campionato e nessuna in Champions League. Segno del fatto che non rientra minimamente nel progetto del tecnico catalano. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” pare che il classe ’95 sia orientato verso un trasferimento a Torino nel nuovo anno. Tanto è vero che avrebbe dato anche il suo definitivo ok al club.

Alla Juventus, allo stesso tempo, un difensore centrale serve davvero come il pane. Ed il nome di Skriniar piace moltissimo all’ambiente bianconero. Anche se, allo stesso tempo, la Juventus vorrebbe prenderlo solamente in prestito. Una soluzione che non è affatto di gradimento ai parigini che vorrebbero liberarsi del 29enne una volta e per tutte. Senza dimenticare, inoltre, un altro problema fondamentale come il suo ingaggio: il calciatore, infatti, percepisce uno stipendio di ben 10 milioni di euro a stagione. Bonus esclusi.