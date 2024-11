Juve, che retroscena: rimpianto difficile da digerire per i bianconeri

Svelato un particolarissimo retroscena sulla Juve: è successo anni fa, le frasi del grande ex spiazzano tutti

La Juve si prepara a tornare in campo, dopo la sosta per le nazionali, con un nuovo ciclo di partite che sarà fondamentale per testare le ambizioni ai massimi livelli dei bianconeri, tra campionato e Champions. Finora, la squadra di Thiago Motta ha offerto buoni riscontri, ma è il momento delle conferme e soprattutto di tenere duro nonostante le tante assenze.

Alla ripartenza, ci saranno ancora rotazioni limitate per il tecnico italobrasiliano. Cominciando subito da un match di una certa importanza, quello di San Siro contro il Milan, appuntamento da non fallire per rimanere agganciati al treno di testa. La Juve vuole arrivare nella miglior posizione possibile a fine anno, per poi puntare molto sul mercato e sui rinforzi da acquistare nella finestra di trasferimenti di gennaio.

Una sessione invernale che sarà delicatissima e decisiva per i bianconeri, che avranno la necessità di mettere a segno almeno tre acquisti. Due difensori e un attaccante, questa la lista della spesa del dt Cristiano Giuntoli, che ha già rivoluzionato in maniera corposa la squadra in estate ma ora deve proseguire nella sua opera e fare fronte alle necessità dettate dalle contingenze. Quella degli infortuni si sta rivelando una vera e propria maledizione, per i torinesi.

Dunque, in queste settimane si stanno moltiplicando piste e rumours di mercato. Tra le quali spunta anche un racconto che fa piuttosto rumore. Il retroscena di un arrivo mancato alla Juve, una notizia che ha lasciato i tifosi senza parole.

Juve, Piquè svela: “Potevo giocare con i bianconeri, ci ho pensato”

Durante la pausa nazionali, non sono mancati i motivi di interesse a Torino dal punto di vista sportivo. Dalle ATP Finals all’arrivo della Kings League di Gerard Pique, il suggestivo torneo di calcio a 7, uno show con delle regole particolari e in grado di intrattenere il pubblico.

Per l’occasione, lo spagnolo è stato intervistato dal ‘Corriere dello Sport’ e ha rivelato che avrebbe potuto, a un certo punto della carriera, indossare la maglia della Juventus. “L’ultimo anno a Manchester, nel 2007, ho tentennato, stavo per andare alla Juventus – ha dichiarato – Ma poi, una volta tornato a casa, non ho più avuto tentazioni”. Da lì in poi, una carriera legata a doppio filo con il ‘suo’ Barcellona e fatta di tante soddisfazioni. Chissà cosa sarebbe potuto essere, se fosse giunto in Serie A.