Kvaratskhelia con i soldi di Vlahovic: arriva il regalo Scudetto

Calciomercato Juventus, Kvaratskhelia con i soldi di Vlahovic: il regalo scudetto Giuntoli lo piazza dalla sua ex squadra. Ecco cosa potrebbe succedere

In questo momento dentro la Juventus il tema caldo è quello di Vlahovic, soprattutto dopo le dichiarazioni del centravanti direttamente dal ritiro della Serbia che di certo non è stato così sereno e tranquilli nei confronti della sua ex squadra.

E in ballo, come sappiamo, c’è anche il rinnovo contrattuale: riepiloghiamo velocemente la situazione. Vlahovic ha un accordo fino al 2026 a 12 milioni di euro all’anno che Giuntoli vorrebbe rivedere ala ribasso. Ma in questo modo non sembra tutto possa collimare. Insomma, il futuro è decisamente in bilico e qualora arrivasse qualche offerta importante possiamo tranquillamente affermare che il club piemontese ci penserebbe davvero a cederlo. E, la bomba, arriva direttamente da Napoli: ecco come l’ex dirigente del Napoli potrebbe investire i soldi di Dusan.

Kvaratskhelia al posto di Vlahovic: bomba da Napoli

A parlare è stato Valter De Maggio, che è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, spiegando questa situazione: “Non vorrei rovinare la giornata ai tifosi del Napoli – ha detto – mi sono giunte delle indiscrezioni clamorose sul futuro di Kvaratskhelia. Mi dicono che Cristiano Giuntoli lo vorrebbe alla Juventus. Il dirigente vorrebbe tornare a lavorare con lui e i bianconeri potrebbero investire tanti soldi se dovessero vendere Vlahovic. Vediamo quello che succederà”.

Sarebbe un colpo clamoroso, anche se, se esce Vlahovic servirebbe un attaccante centrale. Servirebbe, forse, anche con Dusan in questo momento visto che è l’unico in rosa, ma Giuntoli forse ha idee diverse da quelle di tutti i tifosi e non c’è motivo, ovvio, per mettere in discussione quelli che sono i pensieri del direttore dell’area tecnica che, nel corso degli anni, ha dimostrato di sapere fare il suo lavoro come pochi in Italia. Quindi eccolo il colpo, un sogno vero e proprio per Giuntoli magari. E i problemi di rinnovo anche per l’azzurro potrebbero velocizzare l’operazione.