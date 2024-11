Sceglie l’Inter e non la Juve: il colpo gobbo di Marotta per gennaio

Giuseppe Marotta tradisce la Juventus e fa felice l’Inter: tutto pronto per il colpo invernale di calciomercato.

L’Inter del presidente Giuseppe Marotta, vecchia conoscenza in casa Juventus, è pronta a tornare sul mercato e soffiare ai bianconeri quello che è da tempo uno dei loro obiettivi principali. Gennaio sarà un mese di fuoco per la Serie A soprattutto in chiave calciomercato.

Nuovo duello a distanza, dunque, tra Inter e Juventus che presto torneranno a contendersi il gioiello del club. Quest’anno sta facendo benissimo e presto diverse società si muoveranno per acquistare il suo cartellino. Ad oggi, tuttavia, i nerazzurri sono in pole position e da qualche ora, rivelano gli esperti, avrebbero superato anche la Vecchia Signora.

Non ci sono dubbi: a gennaio l’Inter proverà a muovere un po’ le acque con la speranza di confermarsi campione d’Italia. Per farlo servono rinforzi, soprattutto in attacco dove la coperta sembra essere leggermente più corta. Per essere competitivi in Italia e in Europa serve uno sforzo in più.

Altro che Juventus, va all’Inter: l’annuncio fa felici i tifosi

Lo sforzo oggi si chiama Omar Marmoush, di mestiere fa l’attaccante e in questo momento è di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Stagione da sogno per il venticinquenne egiziano che fin qui ha fatto registrare un bottino da record: 14 goal e 10 assist in 16 partite per lui che in pochissimo tempo si è trasformato in uno dei giocatori più seguiti e ambiti della Bundesliga e non solo. A breve può trasferirsi in Italia.

Aspettare la fine della stagione non sarà però possibile, visto che in quel periodo rischia di aprirsi l’asta nei suoi confronti, ma bisognerà muoversi già inverno. Marotta sembra averlo capito ed è pronto a mettere in atto la propria strategia pur di mettersi alle spalle le rivali, Juve compresa. Per il giornalista Matteo Barzaghi può essere lui l’uomo in più per i meneghini.

Ne ha parlato in diretta sul canale YouTube di Calciomercato.it dove ha fatto un’interessante panoramica sul giocatore e su ciò che serve ai meneghini. Marmoush porterebbe ai nerazzurri maggiore imprevedibilità in fase offensiva e darebbe perciò una grande mano durante il prosieguo della stagione. Oggi il prezzo del classe 1999 è però di circa 40 milioni di euro. Somma non esorbitante per le sue qualità ma comunque difficile da racimolare entro gennaio. L’Inter ci pensa e continua a valutare la prossima mossa.