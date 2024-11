Vendetta Inter, il colpo lascia i tifosi della Juventus senza parole

L’Inter si “vendica” così della Juventus: bianconeri ripagati della stessa moneta, colpo basso clamoroso di Cristiano Giuntoli

Una sfida infinita quella tra Inter e Juventus, una delle rivaità più accese del panorama calcistico italiano, derby esclusi ovviamente. L’acredine tra le due squadre è aumentata nell’ultimo trentennio, dal contatto Iuliano-Ronaldo nel 1998 fino all’epoca di Calciopoli, con i due scudetti revocati ai bianconeri di cui uno assegnato proprio all’Inter.

Insomma, i rapporti sono sempre molto tesi ed anche a livello dirigenziale la sfida si è spesso spostata dal campo ai saloni del calciomercato. Calciatori soffiati, azioni di disturbo su obiettivi da parte dei due club. L’ultimo caso è quello relativo a Djalò, corteggiato dall’Inter ma poi finito alla Juve, proprio come Bremer.

Spesso, però, i due club si sono resi protagonisti anche di celebri scambi, come quello tra Carini e Cannavaro, con il difensore che in bianconero disputò annate strepitose. Con le due squadre in lotta per lo scudetto, sembra che una nuovo tiro mancino poterbbe andare in scena tra le due squadre. Anzi, un doppio tiro mancino.

Inter, beffa tremenda alla Juve: tifosi sotto shock

La Juventus, infatti, ha necessità di rinforzare il reparto difensivo dopo gli infortuni di Bremer e Cabal che terranno entrambi i calciatori fuori fino a fine stagione. Sono solo quattro i calciatori a disposizione di Thiago Motta per il reparto arretrato e sarà quindi necessario acquistare almeno un centrale se non due.

Tra i calciatori maggiormente seguiti c’è Milan Skriniar, finito ai margini nel Paris Saint Germain. Lo slovacco vuole tornare in Italia dopo le esperienze alla Sampdoria ed all’Inter ma c’è il problema legato all’ingaggio, ben otto milioni di euro, decisamente fuori portata per la Juve.

Dovrà tagliarsi l’ingaggio per mandare in porto l’operazione ma alla Continassa sembra esserci cauto ottimismo. Vederlo con la maglia bianconera sarà un duro colpo per i tifosi dell’Inter, considerato quanto fosse amatissimo il centrale.

L’Inter, però, è pronta a ripagare con la stessa moneta i piemontesi. Come? portando in nerazzurro un pupillo di Simone Inzaghi, Federico Chiesa. L’esterno sul finire della scorsa sessione di mercato si è trasferito al Liverpool ma nel Merseyside ha fin qui deluso le aspettative, frenato da continui problemi fisici.

Non è esclusa una sua partenza a gennaio, con il calciatore a caccia di nuovi stimoli per rilanciarsi e Marotta sarebbe pronto a fiondarsi regalando al tecnico un’altra freccia offensiva al suo arco. Un Chiesa vestito di nerazzurro sarebbe un duro colpo per la Juve.