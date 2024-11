Colpaccio alla Conceicao: Mendes lo regala alla Juventus

Colpaccio alla Conceicao. Teoricamente la mente è rivolta allo scontro diretto di sabato pomeriggio a San Siro. Realmente si pensa più al mercato di gennaio.

Sabato a San Siro il Milan di Paulo Fonseca attende la Juventus di Thiago Motta. E’ uno scontro diretto all’interno di un campionato che, dopo dodici giornate vede sei squadre raccolte in due punti. Juventus inclusa.

La prima delle formazioni ‘non elette’ è il Milan, a -6 in classifica dalla Juventus, ma con una gara, quella contro il Bologna, ancora da recuperare. Una sfida che, almeno sulla carta, non avrebbe bisogno di stimoli esterni. Milan-Juventus vale, in tutto e per tutto, un Inter-Juventus. Eppure sembra che in zona Continassa si stiano facendo i conti con altre questioni. L’infortunio di Juan Cabal, la conclusione dell’infinita vicenda riguardante Paul Pogba fino ad arrivare alla grande paura per un nuovo infortunio, questa volta occorso a Dusan Vlahovic.

Colpaccio alla Conceicao: ci pensa Jorge Mendes

Il comunicato ufficiale della società bianconera sulle condizioni di Dusan Vlahovic tranquillizza un po’ tecnico ed ambiente bianconeri, ma il pensiero rimane fisso sul mercato di gennaio.

Un mercato che si prospetta non facile. L’assoluta priorità riguarda il nome di colui che dovrà sostituire Gleison Bremer. Il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, scruta il mercato nella speranza che possa presentare l’occasione giusta, in grado di coniugare al meglio qualità e costi. La soluzione potrebbe arrivare, ancora una volta, dal Portogallo, da Jorge Mendes. Come Francisco Conceicao. Lo ha annunciato Gianluca Di Marzio.

Il nome nuovo è quello di Antonio Silva, classe 2003, difensore del Benfica, della nazionale portoghese, dove può già vantare 17 presenze, nonché punto di forza della nazionale Under-21 lusitana. Nelle ultime gare disputate dal Benfica, Antonio Silva ha trovato meno spazio nell’undici titolare. Una condizione che potrebbe favorire una sua partenza a gennaio. Prestito oneroso nella sessione invernale, con eventuale riscatto in quella estiva.

Piano che sarebbe gradito alla Juventus. Occorrerà poi attendere la risposta del Benfica.