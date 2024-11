Come Kalulu, la Juve ci riprova: nuovo colpo in casa Milan

Calciomercato Juventus, proprio come hanno fatto con Pierre Kalulu: i bianconeri ci riprovano, altro colpo dal Milan

In attesa del ritorno, in quel di Torino, di tutti i calciatori impegnati con le loro rispettive nazionali, la Juventus si prepara in vista del prossimo match di campionato. I bianconeri, prima dell’insidiosa trasferta in Champions League contro l’Aston Villa, saranno impegnati in un altro big match. Sabato 23 novembre, alle ore 18, la “Vecchia Signora” si recherà nella “Scala del calcio” di “San Siro” per affrontare il Milan di Paulo Fonseca.

Tra i calciatori pronti a partire dal primo minuto il grande ex di turno come Pierre Kalulu. D’altronde il calciatore francese, per cause di forza maggiore, dovrà necessariamente essere schierato in campo visto che Motta non può affatto sorridere per quanto riguarda i difensori a disposizione. Dopo Bremer, infatti, anche Juan Cabal (dal ritiro della nazionale colombiana) ha rimediato la lesione del crociato: per lui la stagione è terminata.

In attesa del calciomercato invernale di gennaio, dove il ds Giuntoli interverrà quasi sicuramente per cercare di colmare le assenze, la Juventus inizia già a pensare al futuro. L’obiettivo di mercato, infatti, potrebbe arrivare proprio dai prossimi avversari in Serie A. Un nuovo colpo, firmato dai bianconeri, dal team rossonero pronto a perdere un altro ed importante pezzo della rosa.

Juventus, altro colpo dal Milan: Giuntoli fiuta l’affare a zero

Il discorso rinnovo, tra Davide Calabria ed il Milan, non ha riportato alcun tipo di novità. Segno del fatto che il classe ’96 si sta avvicinando, sempre di più, ad un addio al club che lo ha fatto crescere ed esordire in prima squadra. Tanto da affidargli anche la fascia di capitano. Tutto questo, però, è pronto ad essere messo in un cassetto visto che nel futuro dell’atleta potrebbe esserci un altro club.

Proprio la Juventus è ingolosita all’idea di assicurarsi le sue prestazioni. Addirittura a parametro zero visto che, appunto, il suo accordo con il ‘Diavolo’ andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Non sarà del tutto semplice visto che, sull’atleta, ci sono anche altre squadre pronte ad inserirsi nella trattativa per il calciatore pronto ad arrivare gratis.

Lo stesso nativo di Brescia sa benissimo di non essere un punto di riferimento e, soprattutto, un titolare nello scacchiere di gioco di Paulo Fonseca. Il manager portoghese, infatti, gli preferisce di gran lunga il nuovo arrivato Emerson Royal. Basti pensare che il difensore italiano, tra Serie A e Champions League, ha totalizzato solo 5 presenze per un totale di 222 minuti. La Juventus, d’altro canto, è pronto a garantirgli un posto da titolare indiscusso.