“Felice di aver cambiato”: bufera Juventus, parla già da ex

Calciomercato Juventus, stoccata clamorosa contro i bianconeri. Nonostante sia ancora di proprietà dei piemontesi parla già da ex

Forse è stato il vero e proprio oggetto misterioso degli ultimi mesi. Da gennaio in poi, da quando è arrivato alla Juventus, praticamente il campo lo ha visto con il contagocce e il suo addio, nel corso della passata estate, è sembrato naturale.

Ma nonostante questo, Cristiano Giuntoli, ha deciso di cedere Tiago Djalò solamente in prestito: quindi, salvo dei colpi di scena che comunque ci potrebbero essere, il portoghese alla fine di questa annata dovrebbe tornare alla Continassa. La sua esperienza al Porto, comunque, sta andando bene, tant’è che l’esterno difensivo si è guadagnato anche la convocazione in nazionale, debuttando nella trasferta in Croazia, in Nations League.

Djalò parla da ex: ecco le sue parole

Al termine della partita, ha parlato ai microfoni di Rtp Sport, l’ex Lille si è detto “molto felice” per aver esordito con la nazionale maggiore, parlando giustamente anche di una “serata speciale”. Poi la stoccata.