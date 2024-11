Juventus, infortunio Vlahovic: diagnosi UFFICIALE

Uscito l’esito degli esami strumentali per Dusan Vlahovic dopo l’infortunio. Ecco, quindi, quando dovrà stare fuori il bomber bianconero.

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha ricevuto oggi l’esito degli esami strumentali che hanno fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche. Adesso è ufficiale come da comunicato.

L’infortunio di Vlahovic …, e il percorso di recupero sarà monitorato con attenzione. La società ha comunicato che l’attaccante dovrà sottoporsi a terapie specifiche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di tornare presto sul campo.

Infortunio Vlahovic: l’esito degli esami

Lo staff tecnico, guidato da Thiago Motta, valuterà giorno per giorno i miglioramenti dell’attaccante serbo, evitando rischi di ricadute. Per i tifosi juventini e per la squadra stessa, il recupero di Vlahovic è una priorità, soprattutto in un momento chiave della stagione.

La Juventus potrebbe dover fare affidamento su alternative offensive, finché l’attaccante non sarà nuovamente al 100%. Restano dunque giorni decisivi per comprendere l’evoluzione delle sue condizioni, ma l’auspicio è di poterlo riavere al più presto in campo per guidare l’attacco bianconero dov’è un assoluto protagonista.

L’infortunio di Dusan Vlahovic rappresenta un momento delicato per la Juventus, considerato il ruolo fondamentale del serbo nello scacchiere offensivo della squadra. Fino a questo momento della stagione, Vlahovic ha dimostrato di essere una pedina chiave per i bianconeri, nonostante gli alti e bassi, per la capacità di finalizzare sia per il lavoro di sacrificio che svolge in fase di pressing e copertura. Il suo stop forzato, dunque, non è una semplice questione individuale, ma ha ripercussioni sulla strategia complessiva della squadra. Il serbo, ovviamente, non ci sarà nella sfida cruciale contro i rossoneri sabato sera.

Questo il comunicato ufficiale, infine, della società bianconera: “A seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri con la propria Nazionale, Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, 19 novembre, presso il J|medical, a esami diagnostici. Gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente”.