Juventus, non solo Vlahovic: un altro big salta il Milan

Adesso la lista degli assenti aumenta. Non solo l’attaccante serbo non sarà disponibile per la sfida contro i rossoneri.

Douglas Luiz non sarà disponibile per la sfida tra il suo club e il Milan. Il centrocampista brasiliano, infatti, è fermo dallo scorso 19 ottobre e il suo recupero procede con cautela. La decisione di non rischiarlo nella gara contro i rossoneri appare ormai definitiva, con l’obiettivo primario di preservarlo per gli impegni futuri.

La possibilità di un ritorno in campo per la partita di Champions League rappresenta l’obiettivo principale per Douglas Luiz, ma tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche nei prossimi giorni. Solo domenica, infatti, lo staff medico valuterà il suo stato per capire se il brasiliano potrà essere disponibile per la competizione europea o se sarà necessario un ulteriore stop, rimandando il rientro alla partita di campionato.

Anche Douglas Luiz non ci sarà contro il Milan

Il giocatore, elemento chiave del centrocampo, ha dovuto fare i conti con uno stop forzato che ha limitato il suo contributo alla squadra. La sua assenza è stata pesante, e il club non vuole correre rischi, puntando a garantirne un pieno recupero per evitare ricadute che potrebbero compromettere ulteriormente la stagione.

Con il Milan all’orizzonte, Thiago Motta sa di dover affrontare un’importante sfida senza il talento di Douglas Luiz, ma spera di poter contare su di lui per i prossimi appuntamenti decisivi, soprattutto in ambito europeo. La sua presenza in Champions potrebbe fare la differenza, sia dal punto di vista tecnico che morale per il gruppo.

L’assenza di Douglas Luiz per la partita contro il Milan si somma a un’altra pesante defezione per la Juventus: quella di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, pilastro offensivo della squadra, non sarà della partita, costringendo il tecnico a rivedere le proprie strategie in un match cruciale.