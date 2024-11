L’ex Juve lo ha fatto davanti a tutti: i calciatori impazziscono a tavola

L’ex bandiera della Juventus ha deciso di farlo davanti a tutti gli altri calciatori: l’esibizione a tavola ha riscosso grande successo.

In questi ultimi anni, specialmente dopo l’arrivo di Giuntoli, la Juve ha portato avanti una politica di profondo rinnovamento della rosa, sempre con grande attenzione sul bilancio. L’obiettivo del nuovo corso bianconero è stato quello di ringiovanire il più possibile l’organico mantenendolo competitivo. Per fare questo è stato necessario separarsi da alcuni ‘senatori’ che nei tempi recenti hanno fatto la storia della Juventus.

Tra i vari addii ha fatto certamente rumore quello di Leonardo Bonucci, che ha lasciato la Juventus nell’estate 2023 non senza polemiche. Il difensore, vincitore di nove scudetti con la maglia bianconera, ha chiaramente detto in un’intervista di essere stato ‘cacciato’ dall’allora tecnico Massimiliano Allegri. Al tempo stesso Bonucci ha aggiunto di non portare rancore nei confronti della Juventus e sognare un giorno di tornare a far parte della grande famiglia bianconera, magari come allenatore.

Lo scorso ottobre l’ex difensore della Juve e della Nazionale italiana ha conseguito il patentino di allenatore UEFA B, che gli consente di guidare le giovanili di una squadra di A o B oppure le prime squadre fino alla Serie D. In più può svolgere il ruolo di allenatore in seconda in Serie C.

Bonucci lo ha fatto davanti a tutti: tifosi impazziti

Si tratta solo del primo passo, dato che Bonucci vuole conseguire il patentino UEFA A (per allenare in C) e poi il Master Pro per allenare in Serie A. Nel frattempo l’ex bianconero è diventato assistente di Bernardo Corradi sulla panchina della Nazionale italiana Under 20.

Venerdì è arrivato il primo successo per Bonucci in questo nuovo ruolo: gli azzurrini si sono infatti imposti 3-2 sulla Polonia nel match valido per la U-20 Elite League, che vede l’Italia in questo momento al quarto posto con 7 punti conquistati in cinque gare. Per celebrare la vittoria nella prima gara da assistente del tecnico Corradi l’ex difensore della Juve si è esibito in una performance canora a tavola.

Bonucci ha scelto di cantare ‘Guasto d’amore’, un brano del cantautore e rapper Bresh, come si può vedere nel video pubblicato dal 37enne sul proprio profilo Instagram. Bonucci se l’è cavata bene e sotto il post ha ricevuto diversi commenti per la sua esibizione. Tra i tanti spicca quello dell’ex compagno di squadra Mattia Perin: “Voto 10: Esecuzione, atteggiamento, scelta musicale“.