Tradimento assoluto: la Juve prende un bomber da sogno

La Juventus pensa ad un bomber da sogno per la prossima estate per sostituire Dusan Vlahovic: il clamoroso tradimento è servito

Le possibilità che Dusan Vlahovic possa restare alla Juventus per un’altra stagione si stanno riducendo con il passare dei giorni e ad oggi non sono stati fatti passi in avanti per il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno 2026.

Il club bianconero sta cercando di convincere l’attaccante serbo nel rinnovare spalmando il suo ingaggio su più anni, proprio come aveva fatto per Federico Chiesa, ma l’accordo non è stato ancora trovato. Per questo motivo, la Juventus non vuole farsi cogliere impreparata qualora dovesse cedere Vlahovic la prossima estate e sta già valutando possibili alternative alla punta serba.

Sono tanti i profili nella lista di Cristiano Giuntoli che sta guardando con grande attenzione a Jonathan David che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto e probabilmente lascerà il Lille a giugno da svincolato. A parametro zero, l’attaccante canadese rappresenta una ghiotta occasione di mercato e già a partire dal mese di febbraio potrebbe iniziare a trattare con il suo entourage per portarlo a Torino.

Oltre a David, però, c’è un altro nome che fa gola alla Juventus e soprattutto a Giuntoli ed è quello di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, ora in prestito al Galatasaray, non dovrebbe restare in Turchia il prossimo anno e la Vecchia Signora ha intenzione di regalarsi un Higuain-bis.

Juventus, idea Osimhen per l’attacco: il nigeriano può tradire il Napoli

Secondo quanto riportato dalla redazione tedesca di Sky Sport, Victor Osimhen non resterà in Turchia per un’altra stagione. Il bomber classe 1998 difficilmente verrà riscattato dal Galatasaray ed al termine della stagione rientrerà al Napoli per poi valutare con calma il suo futuro e le opzioni a sua disposizione. E tra queste opzioni potrebbe esserci anche la Juventus che è alla finestra ed è molto interessata al bomber nigeriano.

Dopo averlo portato al Napoli, Giuntoli vuole ora che Osimhen si unisca alla sua avventura a Torino, ma l’ostacolo più grande in questa trattativa è proprio il Napoli che preferirebbe non sedersi al tavolo con la rivale di sempre e cedere un giocatore come l’attaccante nigeriano ad una diretta concorrente. Inoltre, gli azzurri vorrebbero evitare un nuovo caso Higuain che si trasferì a Torino grazie al pagamento della clausola rescissoria di 90 milioni.

Anche in questo caso c’è una clausola rescissoria di mezzo di circa 80 milioni di euro e chissà che la Juventus non possa decidere di regalarsi un Higuain-bis la prossima estate. Osimhen vuole giocare la Champions League con un top club il prossimo anno e la Vecchia Signora potrebbe fare al caso suo. Un possibile trasferimento a Torino sarebbe un colpo al cuore per i tifosi del Napoli che hanno tanto amato Osimhen e, come per Higuain, si sentirebbero traditi dal bomber nigeriano.