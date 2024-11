Colpo di scena Bremer, I tifosi della Juventus ora sognano

La Juventus continua a pensare al sostituto di Bremer. Motta, intanto, torna a sorridere: colpo di scena per il difensore brasiliano.

Proseguono a vele spiegate le riflessioni, in casa Juventus, relative al mercato invernale e sui possibili rinforzi da regalare a Thiago Motta. La principale priorità consisterà nel prendere due difensori, alla luce dei gravi infortuni rimediati da Gleison Bremer e da Juan Cabal che hanno lasciato una voragine nel reparto difensivo della Vecchia Signora e ridotto al minimo le opzioni di scelta del tecnico bianconero.

Motta, per tamponare l’emergenza, ha iniziato a valutare l’idea di dare maggiore spazio a Jonas Rouhi reduce dall’assist servito nella recente gara disputata con l’Under 21 svedese. Il classe 2000, finora impiegato 3 volte di cui 2 in campionato ed una in Champions, in queste settimane andrà a ricoprire il ruolo di vice-Cambiaso in attesa che a Torino sbarchi un profilo maggiormente esperto ed abituato a disputare gare di alto livello.

Il preferito di Cristiano Giuntoli risponde al nome di Patrick Dorgu tuttavia strapparlo al Lecce si preannuncia alquanto impegnato dal punto di vista economico. Per sostituire Bremer, il manager sta invece pensando a Milan Skriniar, scivolato ai margini nel Paris Saint Germain (appena 4 apparizioni). L’ex Inter ha fatto sapere di gradire la destinazione e spinge per la felice conclusione dell’operazione. L’accordo con il PSG non è stato ancora trovato: possibile che nella trattativa rientri Nicolò Fagioli, non impiegato nelle ultime 3 gare disputate dalla Juve. Motta, dal canto suo, spera di ricevere presto rinforzi.

Juventus, svolta Bremer: Motta può tornare a sorridere

Intanto, a farlo sorridere ci hanno pensato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dello stesso Bremer. L’annata dell’ex Torino, in seguito alla rottura del crociato anteriore, sembra essere finita. L’ultima parola, però, deve ancora essere scritta. Giorgio Scalvini, che a giugno si è fermato per lo stesso infortunio, proprio in questi giorni ha ricominciato infatti ad allenarsi insieme ai compagni. La pausa ai box del 20enne è durata 5 mesi. Bremer, attualmente impegnato nella riabilitazione, può ambire di conseguenza a tornare in gruppo tra la fine di marzo ed inizio aprile. In tempo per disputare la fase calda della stagione.

Tutto dipenderà dall’esito degli esami a cui il centrale si sottoporrà più avanti, sotto lo sguardo attento dello staff medico. I due giocatori posseggono caratteristiche fisiche differenti, nonché un’età diversa, quindi alla fine i tempi di recupero potrebbero essere diversi. Bremer e Motta, in ogni caso, ci credono. E con loro, l’intera tifoseria bianconera.