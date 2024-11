Il vice Vlahovic lo porta Fagioli: il nome è una vera e propria sorpresa

Prosegue la caccia ad un vice-Vlahovic. Il nuovo centravanti arriverà tramite Fagioli: nuovo nome accostato alla Juventus.

L’infortunio rimediato da Dusan Vlahovic in Nazionale ha fatto tornare di estrema attualità il casting volto a portare a Torino, nel mercato invernale, un suo adeguato ricambio. La Juventus, in queste ore, ha provveduto ad intensificare la ricerca conscia del fatto che l’operazione potrebbe risultare determinante per l’esito della stagione. Un colpo, quindi, verrà effettuato di certo. Le complicazioni, però, non mancano.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ad esempio, è stato costretto a depennare dalla lista il nome di Jonathan David. Il 24enne canadese, legato al Lille fino al 30 giugno 2025, in una recente intervista concessa ai microfoni di ‘The Athletic’ ha infatti espresso il desiderio di trasferirsi a parametro zero al Barcellona. Altrettanto complicato si preannuncia riportare in Italia Joshua Zirkzee, scivolato indietro nelle gerarchie del Manchester United in seguito allo sbarco in panchina di Ruben Amorim.

Il neo allenatore portoghese vuole Victor Osimhen, con i Red Devils pronti ad accogliere la sua richiesta. Al Galatasaray verranno proposti 75 milioni più il cartellino dell’ex Bologna. In ribasso pure le quotazioni di Arnaud Kalimuendo che il Rennes valuta almeno 20 milioni. Una sponda importante, in ogni caso, potrebbe arrivare dal Paris Saint Germain. I francesi infatti, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, hanno mostrato un certo interesse nei confronti di Nicolò Fagioli, ritenuto non imprescindibile da Motta.

Mercato Juventus, il vice-Vlahovic lo porta Fagioli: spunta la sorpresa per Motta

Il 23enne dopo l’ottima prestazione offerta lo scorso 2 ottobre in Champions contro il Lipsia è progressivamente calato, andando incontro a numerose prove negative che gli hanno fatto perdere lo status di intoccabile. Nelle ultime 3 gare disputate dalla Vecchia Signora è rimasto in panchina, senza essere utilizzato. Il suo futuro è tutto da scrivere: non è da escludere, in tal senso, un trasferimento nella città della Tour Eiffel alla luce del gradimento espresso dal tecnico Luis Enrique.

Nell’operazione può rientrare Randal Kolo Muani, autore di 2 reti in 12 apparizioni complessive. Per ora si tratta soltanto di un’idea che, però, può concretizzarsi nel giro di qualche settimana. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli proverà ad ottenere il via libera mettendo sul piatto uno scambio di prestiti con relativo diritto di riscatto. Il colpo è fattibile tuttavia, per produrre la fumata bianca, sarà necessario che la società transalpina paghi una quota consistente dello stipendio percepito dal calciatore. Non semplice, ma neanche impossibile. Servirà diplomazia e una certa abilità in fase di contrattazione.