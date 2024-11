Juventus, grave frattura e lungo stop: comunicato UFFICIALE

Juventus, grave frattura e lungo stop. Continua lo stillicidio di giocatori bianconeri messi k.o. da gravi infortuni. Uno tira l’altro.

Appare sempre più come un infinito rosario. La Juventus si sta preparando in vista della ripresa del campionato che la vedrà impegnata sabato prossimo a San Siro contro il Milan.

Una preparazione che non può procedere con tranquillità dal momento che continuano a piovere imprevisti sui campi della Continassa. Thiago Motta mostra sempre il suo sereno sorriso ma, in cuor suo, sa quanto sarà complicato allestire una formazione competitiva in uno scontro diretto di grande importanza per il prosieguo della stagione. Le assenze di Bremer e Cabal hanno segnato non soltanto queste ultime settimane ma l’intera stagione bianconera poiché i due sudamericani ritorneranno in campo soltanto la prossima stagione. Salvo miracoli. La ciliegina sulla torta della sfortuna a tinte bianconere è stato poi l’annuncio dell’infortunio patito in nazionale da Dusan Vlahovic.

Juventus, grave frattura e lungo stop. Si ferma anche Mancini

Niente di grave per Dusan Vlahovic ma comunque il centravanti serbo salterà la sfida contro il Milan e la ‘quinta’ di Champions League contro l’Aston Villa.

Dal momento che le brutte notizie non giungono mai sole, soprattutto in questa stagione in ottica Juventus, c’è da registrare un nuovo, grave infortunio. Questa volta la sfortuna ha toccato Tommaso Mancini, classe 2004, attaccante della Juventus Next Gen. La società bianconera, attraverso il il sito ufficiale del club, ha diramato il bollettino medico riguardante il giovane attaccante di Vicenza:

“A seguito di una frattura del V metatarso del piede sinistro, Tommaso Mancini è stato sottoposto in data odierna a intervento di osteosintesi con vite. L’operazione, eseguita dal Prof. Rossi, è perfettamente riuscita e il calciatore inizierà ora l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Pertanto le prime due formazioni bianconere si ritrovano, all’unisono, senza i loro centravanti titolari. Fuori Dusan Vlahovic, fuori Tommaso Mancini.