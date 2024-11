La Juve lo riporta in Italia: il bomber di nuovo in Serie A

Calciomercato Juventus, l’obiettivo dei bianconeri è quello di riportarlo in Italia: il bomber sta per ritornare in Serie A

La Juventus sta aspettando, anche con una certa ansia, l’apertura del calciomercato invernale di gennaio. Ed i motivi (perché ce ne sono più di uno) sono fin troppo chiari. In primis l’intenzione è quella di andare a rinforzare la difesa visto che, nel giro di poche settimane, i bianconeri hanno perso per infortunio sia Bremer che Juan Cabal. Per il centrale ed il terzino sinistro la stagione è già giunta al termine con la rottura del legamento crociato anteriore.

Senza dimenticare, inoltre, che la “Vecchia Signora” ha un urgente bisogno di un attaccante che possa far rifiatare Dusan Vlahovic. Il solo serbo non ce la può fare a giocare tutte le competizioni visto che ha bisogno di un ricambio all’altezza. Il suo attuale vice, Arkadiusz Milik, è ancora alle prese con il recupero dopo essersi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico (l’ennesimo della sua carriera).

Ed è per questo motivo che la dirigenza si muoverà anche per fare qualcosa nel reparto offensivo. L’idea è quella di acquistare un attaccante che conosca il campionato di Serie A e che possa giocare quando Motta ne avrà bisogno. Il profilo ideale c’è e piace moltissimo alla Juventus.

Calciomercato Juventus, per l’attacco piace un ex Serie A

Toh, ma guarda chi si rivede. Anzi, in questo caso, chi si potrebbe rivedere. Dal suo passato in bianconero ad una nuova e possibile avventura con gli stessi colori. Anche se, quella precedente, vestiva la maglia dell’Udinese. Stiamo parlando di Beto, attaccante dell’Everton, pronto a ritornare in Serie A. La sua avventura in Premier League non sta affatto decollando a livello di gol.

Solamente 7 reti (tra campionato e varie coppe) da quando si è trasferito nel Regno Unito nella passata stagione. Numeri decisamente inferiori rispetto a quando militava nel club friulano. Poco importa, però, per la Juventus che lo ha inserito nella lista degli attaccanti che possono fare al caso di Thiago Motta per il mese di gennaio.

L’idea dei bianconeri è quella di averlo in prestito, anche se questo tipo di soluzione non piace particolarmente agli inglesi che vorrebbero optare per una cessione a titolo definitivo. Quello che potrebbe spaventare la “Vecchia Signora” è il costo del suo cartellino che si avvicina intorno ai 20 milioni di euro. Anche se possibilità di sconto potrebbero tranquillamente esserci.