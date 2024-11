La Juventus gelata dal Bayern Monaco: l’offerta sconvolge il mercato

La Juventus ha tante rivali pericolose sul mercato, inclusi i bavaresi che fanno sul serio per uno degli obiettivi di Giuntoli: l’offerta cambia tutto

Sono settimane cruciali, queste, per il futuro della Juventus, in campo e fuori. I bianconeri hanno iniziato in maniera discreta la prima stagione del nuovo ciclo targato Thiago Motta e vanno a caccia di conferme importanti da qui in avanti. Ma devono fare anche i conti con una squadra che sta avendo qualche problema di troppo a livello di infortuni, il che obbligherà Giuntoli a intervenire in maniera pesante sul mercato.

Il direttore tecnico è consapevole di dover porre in essere diverse trattative, per arrivare ad almeno tre acquisti, due in difesa e uno in attacco. Uno dei problemi principali è rappresentato però dall’avere pochi margini di manovra a livello economico. Si deve dunque andare a caccia di acquisti con formule creative e favorevoli, cercando, laddove possibile, di raggranellare qualcosa dai colpi in uscita per avere più risorse in cassa.

Una situazione non facile, ma nel corso degli anni e delle precedenti esperienze Giuntoli ha dimostrato di essere in grado di gestire campagne acquisti senza fare spese folli e agendo con il bilancino. Un altro problema, per i bianconeri, è quello di avere, su diversi obiettivi a medio e lungo termine, una concorrenza ampia e qualificata tra i top club. Quello che più di tutti potrebbe mettersi di traverso è il Bayern Monaco.

Juventus, allarme per David: il Bayern Monaco prepara la super offerta

In questo caso, facciamo riferimento a un obiettivo per la prossima estate, vale a dire Jonathan David. Attaccante che si svincolerà dal Lille a parametro zero e che per questo fa gola a tantissime squadre, ma proprio per questo può scatenarsi una asta pericolosa.

La Juventus sogna il canadese ma sa che se da altri club europei dovessero arrivare proposte di ingaggio particolarmente corpose sarebbe tagliata fuori. Il Bayern Monaco, come riportato da ‘Sky Sports Deutschland’, vuole sbaragliare la concorrenza e prepara un’offerta di stipendio monstre, anche se per il momento non se ne conoscono i dettagli esatti. Una mossa per avere un vice Harry Kane di primissimo livello. La battaglia è aperta, anche perché dal canto suo David si è definito grande tifoso del Barcellona e potrebbe dare preferenza a una offerta dalla Catalogna.