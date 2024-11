Non firma più: Thiago Motta riabbraccia il suo pupillo

Adesso la situazione potrebbe cambiare in favore dei bianconeri. Non firma più. Motta arriva così al suo pupillo.

Un mese e mezzo fa sembrava tutto fatto: Kacper Urbanski, giovane centrocampista polacco del Bologna, pronto a firmare un rinnovo di contratto fino al 2029. Tuttavia, la situazione si è improvvisamente arenata. Nonostante i colloqui avviati tra Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica rossoblù, e Bartlomiej Bolek, procuratore del giocatore (lo stesso di Zielinski), non si registrano passi avanti nella trattativa.

Secondo quanto riportato da alcune testate polacche, alla base di questa frenata ci sarebbe un forte interessamento della Juventus per il talento classe 2004. Urbanski, che ha trovato spazio nella gestione di Thiago Motta, viene considerato un prospetto molto interessante, tanto da attirare l’attenzione di Cristiano Giuntoli, sempre attento a giovani profili di qualità.

Motta sceglie Urbanski dal Bologna

Il tecnico italo-brasiliano, che conosce bene le qualità di Urbanski, lo ha spesso utilizzato sul lato sinistro del campo, mostrando grande stima per il suo talento. Proprio Motta, secondo indiscrezioni, avrebbe già contattato il centrocampista per sondare il terreno su un possibile trasferimento a Torino. L’idea sarebbe di portarlo in bianconero già nella sessione di mercato di gennaio, anticipando la concorrenza, oppure in estate, a scadenza di contratto con il Bologna.

Il piano della Juventus sembra chiaro: puntare su giovani promesse per costruire una base solida per il futuro. Urbanski rientrerebbe perfettamente in questa strategia, aggiungendosi ai tanti giovani talenti che i bianconeri stanno monitorando.

Dalla Polonia ne sono certi: la Vecchia Signora sta preparando l’assalto, e la situazione di stallo sul rinnovo con il Bologna potrebbe essere un indizio decisivo. Ora resta da capire se i rossoblù riusciranno a blindare il loro gioiello o se, al contrario, dovranno fare i conti con la potenza di fuoco di un club come la Juventus. Nato nel 2004, il centrocampista è cresciuto nel settore giovanile del Lechia Gdańsk, esordendo in prima squadra a soli 15 anni e impressionando per maturità e visione di gioco. Il Bologna lo ha acquistato nel 2021, intravedendo in lui un talento su cui investire per il futuro. Nel club emiliano, Urbanski si è messo in mostra soprattutto con la Primavera, distinguendosi per tecnica, duttilità tattica e intelligenza nel leggere le situazioni di gioco. Pur essendo un centrocampista centrale naturale, ha dimostrato grande capacità di adattarsi anche sulla fascia sinistra, ruolo in cui Thiago Motta lo ha impiegato più volte in prima squadra.