Pre contratto pronto per Danilo: la storia con la Juventus finisce qui

Calciomercato Juventus, pre-contratto pronto per capitan Danilo: la sua storia con i bianconeri è vicina alla chiusura. Addio sicuro

La sua stagione è iniziata in maniera tribolata: all’inizio Motta non lo mandava praticamente mai in campo, poi quando Danilo, difensore brasiliano da 13 anni in Europa, è sceso dentro il rettangolo verde, ha dimostrato di non essere più quello di un tempo. Ci sta, l’età passa per tutti.

Come sappiamo ha il contratto in scadenza: giugno 2025. E difficilmente questo accordo verrà rinnovato nel corso della stagione. L’addio appare quasi scontato quando mancano ancora diversi mesi alla naturale scadenza, e in queste ore sono diversi i club soprattutto brasiliani che si starebbero muovendo per prendere il giocatore. Secondo globo.com, uno dei più importanti giornali sudamericani, ci sarebbe una squadra in particolare che lo vorrebbe praticamente blindare. Ecco come.

Calciomercato Juventus, addio Danilo: c’è il Vasco

“L’ingaggio di Danilo è un vecchio sogno della dirigenza: il club si è mosso – si legge sul sito citato prima – nell’ultima finestra di mercato e ha presentato condizioni che hanno soddisfatto l’esperto giocatore, ma ha deciso di rimanere almeno per un altro semestre alla Juventus dopo aver parlato con l’allenatore Thiago Motta”.