Stangata improvvisa: 7 giornate di squalifica, salta anche la Roma

Punizione esemplare per il giocatore che sarà costretto a saltare le prossime 7 giornate: tifosi senza parole.

Ritorno in campo tutt’altro che banale per la Serie A che sabato prossimo regalerà il primo big match di giornata. Tutto pronto, o quasi, per l’incontro di cartello che si consumerà a San Siro tra il Milan e la Juventus, due club in lotta per le zone nobili della classifica che devono ancora dimostrare il loro vero valore.

Poi, domenica pomeriggio, sarà il turno del Napoli capolista che ospiterà una Roma ferita e dal volto nuovo. I giallorossi dopo settimane di incertezza hanno deciso di cambiare tutto e di richiamare Claudio Ranieri in panchina, sarà la terza volta alla guida dei capitolini per lui. Insomma, i presupposti per assistere ad una giornata di campionato avvincente.

Intanto, però, i tifosi sono rimasti spiazzati nell’apprendere la maxi squalifica. Lungo stop per il calciatore che tra le varie giornate dovrebbe saltare anche quella contro i giallorossi. Periodo delicato per il club che ha davanti a sé alcuni incontro di assoluta importanza e dovrà affrontarli senza uno dei suoi giocatori migliori.

Club sotto shock, starà fermo 7 giornate: ecco cosa è successo

Ad essere finito nel mirino della giustizia sportiva è stato l’ex centrocampista, tra le varie anche della Juve, Rodrigo Bentancur. Sanzione esemplare per l’uruguaiano che ha ricevuto dalla federazione uno stop lungo 7 giornate in seguito ad alcuni commenti razzisti. Pare infatti che la Football Association non abbia gradito alcuni commenti riservati al suo compagno di squadra coreano Son Hueng-min.

Bentancur avrebbe detto a Son, con tono scherzoso, che “i coreani sono tutti uguali“. Il commento pare non aver particolarmente offeso l’attaccante ma pare abbia mandato su tutte le furie l’associazione inglese che ha deciso di infliggere al centrocampista una punizione a dir poco esemplare. La squalifica avrà effetto a partire dalla prossima giornata, quella di sabato prossimo, quando gli Spurs saranno avversari del Manchester City.

Certamente una tegola per i londinesi che dopo le prime 11 partite si trovano costretti a veleggiare a metà classifica. Appena 16 punti per il Tottenham che sperava di dare il via ad una stagione diversa dopo la sosta, cosa che dovrà fare senza uno dei suoi giocatori migliori. Ora Bentancur è a rischio anche per la gara con la Roma di giovedì anche se la squalifica, al momento, riguarda solo la Premier League e la FA Cup. Non sono però da escludere eventuali nuovi colpi di scena.