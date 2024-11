Crolla l’ipotesi Skriniar, arriva insieme al pupillo di Motta

Colpo di scena per la Juventus che può regalare a Motta un doppio colpo: è un suo pupillo.

Nuove manovre in vista per la Juventus che dovrà sfruttare la finestra invernale di trasferimenti per mettere a posto la propria rosa. Sono diversi gli infortuni che hanno colpito il club e ci sarà perciò da correre ai ripari, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli insieme al mister Thiago Motta hanno già sondato il terreno per alcuni nomi, uno di questi è quello dell’ex difensore dell’Inter Milan Skriniar.

Fortemente attenzionato dai bianconeri e scelto come nome principale per sostituire l’infortunato Bremer. Sarà un lungo stop quello con il quale dovrà fare i conti il brasiliano e siccome la Juve non vuole rimanere con un centrale in meno per il resto della stagione, a gennaio verranno fatti nuovi investimenti. Di recente, il nome dello slovacco si è fatto sempre più forte anche perché al Paris Saint Germain sembra definitivamente chiuso.

La Juve il suo tentativo lo farà, anche perché al PSG non gioca e se Skriniar vuole tornare ad essere protagonista con regolarità farà meglio a trovarsi presto un nuovo club. Stando alle quote il suo ritorno in Italia è molto probabile. Per un nome già noto ce n’è un altro che sta prendendo piede, con Motta ha fatto benissimo e presto i due potrebbero ritrovarsi.

Calciomercato Juventus, non solo Skriniar: c’è un altro nome per Motta

Altra operazione certamente non semplice per la Juve che da qualche settimana sembra essersi messa in testa di riportare Joshua Zirkzee in Italia. Proprio come Skriniar, anche l’attaccante olandese sta giocando poco all’estero e comincerebbe a sentire una certa nostalgia della Serie A, soprattutto nei confronti del suo ex allenatore.

La Juve sta avendo tanti problemi con gli infortuni e da poco si è fatto male anche Dusan Vlahovic, guai muscolari per il bomber serbo che con tutta probabilità sarà assente nel match di cartello contro il Milan. Cercasi un sostituto in attacco, dunque, per la Vecchia Signora che proverà così a strappare l’ex Bologna dagli artigli del Manchester United.

Club che ha deciso da poco di cambiare guida tecnica e di affidarsi all’ambitissimo Ruben Amorim. Con l’arrivo del portoghese alcune gerarchie potrebbero cambiare e anche Zirkzee potrebbe finalmente rientrare nei piani del club. Per i bookmakers il passaggio dell’olandese alla Juve non è comunque da escludere.