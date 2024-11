Già bocciato Di Gregorio? Portiere da 42 milioni di euro nel mirino

Arrivano voci di un nuovo portiere da ben 42 milioni di euro nel mirino della Juventus! Giuntoli riflette, Michele Di Gregorio è stato già bocciato?

Michele Di Gregorio è il nuovo volto della porta della Juve. Dopo svariati anni in cui il proprietario dei pali bianconeri era stato Szczesny (che aveva raccolto l’eredità di un certo Gianluigi Buffon), l’ex Monza ha avuto sin da subito un compito molto importante sulle proprie spalle. Un compito che sta svolgendo tutto sommato bene, basti pensare che la Juve ha incassato il primo gol solo alla settima giornata e più in generale è la miglior difesa del campionato.

Stonano solo i 4 gol incassati a “San Siro” contro l’Inter, in una serata dalla difesa molto allegra ma in cui l’attacco riuscì ad incidere più del solito. L’ex estremo difensore dei brianzoli fin qui ha fatto molto bene, non commettendo nessun errore che si ricordi. Anzi, ha salvato il risultato svariate volte e non a caso si è guadagnato la chiamata in Nazionale da parte del CT Spalletti (ad ottobre con Meret infortunato).

La Juve punta un portiere da 42 milioni: quale futuro per Di Gregorio?

Dunque stonerebbe non poco la scelta della Juve di puntare su un nuovo portiere da ben 42 milioni di euro. Se si spende una cifra simile è solo per un potenziale titolare. Appare improbabile però che Di Gregorio possa essere già stato bocciato. Intanto dall’Inghilterra fanno sapere di questo presunto interesse.

Più nei dettagli è “The Sun“, storico media inglese, a scrivere della possibile trattativa. Il portiere nel mirino sarebbe Caoimhín Kelleher. Il classe ’98 è attualmente al Liverpool dove ricopre il ruolo di secondo dietro ad Alisson. Con l’infortunio dell’ex Roma, si sta ritagliando i suoi spazi in reds ma a fine stagione potrebbe scendere a terzo portiere in quanto al Liverpool dovrebbe arrivare anche Giorgi Mamardashvili. A quel punto è probabile che l’irlandese vada via.

Su di lui c’è fortemente il Chelsea (che però ha già tanti portieri). I blues sembrano essere in pole ma, come riportato dal “Sun”, dovranno guardarsi dalla concorrenza di Juve e Napoli! Il prezzo è di 35 milioni di sterline, ovvero 42 milioni di euro al cambio. Il giocatore preferirebbe restare in Premier League. Ad ogni modo si tratta, al momento, solo di speculazioni del media inglese che non trovano riscontro dalla stampa italiana. Di Gregorio ha la massima fiducia del club bianconero che vuole iniziare un ciclo con l’ex Monza tra i pali.