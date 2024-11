La Juventus si regala Brahim Diaz: Giuntoli ridiventa chef

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono Brahim Diaz a gennaio: richiesta già pronta per il Real Madrid e colpo in canna

Dentro la Juventus, che sabato pomeriggio giocherà contro il Milan a San Siro, è un momento un po’ così: i bianconeri sono falcidiati dagli infortuni che costringeranno Thiago Motta a inventarsi qualcosa soprattutto in attacco: ieri è stato provato Weah come punta centrale, vista la sicura assenza di Vlahovic, e sembra che l’americano abbia dato delle risposte.

Ma è evidente che in questo modo le cose non possano andare: purtroppo servono ulteriori investimenti dentro una squadra che forse solamente una volta, e non siamo nemmeno sicuri di questo, ha avuto tutta la rosa a disposizione nel corso di questi primi mesi. Una sfortuna che si è accanita contro la Juventus che intanto, a gennaio, deve prendere almeno un paio di difensori. E poi forse anche l’attaccante. E magari anche Brahim Diaz – secondo fichajes.net – per il quale Giuntoli sta sfidando due big del calcio europeo, una italiana.

La Juve vuole Brahim Diaz: ecco la situazione

A differenza di quanto successo lo scorso anno, l’ex Milan in questa stagione sta giocando molto di meno e, quando lo ha fatto, ha reso molto al di sotto di quelle che erano le aspettative. E il portale spagnolo svela che, la Juventus, insieme a Milan e Liverpool, hanno già iniziato a capire se ci sono i margini di strapparlo ai madrileni per i prossimi sei mesi.

“D’altra parte, la Juventus, sotto la gestione di Thiago Motta, ha individuato in Brahim un’opzione strategica. La versatilità del regista, capace di giocare sia sulle fasce che al centro, si inserisce perfettamente nell’approccio tattico di Motta, alla ricerca di un giocatore diverso per dare energia all’attacco”. Questo viene spiegato sul sito citato prima, con tutte e tre le squadre che avrebbero chiesto al Real i margini dell’operazione. Giuntoli quindi ha intenzione di intervenire ancora per alzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra.