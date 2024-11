Motta non lo vede, adesso sta diventando un caso: salta anche il Milan

La Juventus si presenterà alla sfida di sabato contro il Milan in grande emergenza, una costante in questa prima parte di stagione per Thiago Motta

Archiviata la pausa per le Nazionali, l’ultima del 2024, è cominciato il countdown per la ripresa della Serie A che non si fermerà più fino al prossimo marzo.

Si ricomincia con la 13.a giornata che propone subito un big match sabato 23 novembre alle 18, quello tra Milan e Juventus. Le due squadre si ritrovano contro a San Siro a un anno di distanza dal match di andata dello scorso campionato, vinto dai bianconeri di misura con un gol dell’ex Locatelli. Con un eventuale bis, la Juventus può superare provvisoriamente il Napoli capolista mentre il Milan non può permettersi di perdere ulteriore terreno dalle prime dopoché il pareggio di Cagliari ha smorzato l’entusiasmo suscitato dall’1-3 di Madrid.

Fonseca e Motta si presenteranno alla sfida in programma tra 48 ore in situazioni diametralmente opposte. L’allenatore rossonero, dopo Morata, ha recuperato anche Gabbia e avrà tutti a disposizione tranne i lungo degenti Florenzi e Bennacer. Motta, invece, dovrà gestire la solita emergenza dovuta agli infortuni.

Juventus in emergenza contro il Milan, gli assenti a San Siro

La pausa per le Nazionali non è stata affatto favorevole alla Juventus che ha perso per tutta la stagione Cabal, infortunato al legamento crociato del ginocchio come Bremer, e Vlahovic. Non grave l’infortunio muscolare in cui è incorso il serbo nel match contro la Danimarca, tuttavia, Motta non lo rischierà a San Siro in vista di un possibile rientro contro l’Aston Villa in Champions League.

Salterà entrambe le partite anche Nico Gonzalez che non è ancora riuscito a recuperare dal ko muscolare di un mese e mezzo fa a Lipsia. Prima della pausa, si era ipotizzato un rientro dell’argentino, almeno per la panchina, a San Siro. Nulla da fare. Gonzalez ha proseguito negli allenamenti personalizzati e non è rientrato in gruppo.

Un’assenza quasi misteriosa la sua come quella di Douglas Luiz. Anche il brasiliano non tornerà a disposizione per il match contro il Milan. Fermo ormai da un mese ovvero dall’infortunio muscolare subito nel riscaldamento pre Juve-Stoccarda, il ko di Douglas Luiz è diventato quasi un mistero. Inizialmente, l’infortunio non sembrava così grave e, invece, il centrocampista bianconero sembra ancora soffrire ogni volta che prova a forzare.

Un infortunio che acuisce il momento di grande difficoltà di Douglas Luiz, protagonista di un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative. Finora solo 2 presenze da titolare in 9 partite tra Serie A e Champions League senza gol e assist all’attivo per il centrocampista brasiliano che Motta, indubbiamente, non ha mai considerato una prima scelta nonostante l’investimento di oltre 50 milioni di euro fatto dalla Juve per strapparlo all’Aston Villa. Vedremo, a questo punto, se Douglas Luiz riuscirà a tornare a disposizione per la sfida contro la sua ex squadra in programma mercoledì prossimo. I dubbi sono più che leciti.