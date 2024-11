Rinvio del match UFFICIALE: Milan avvisato

Rinvio del match UFFICIALE. L’appuntamento è per sabato a San Siro. Milan-Juventus, uno scontro diretto anticipato da un’inattesa novità.

La Juventus ritorna a Milano e questa volta l’avversario sarà il Milan. Cambia l’avversario ma cambia anche la Juventus che, giocoforza, sarà diversa da quella del fantasmagorico 4-4 contro l’Inter dell’ex Beppe Marotta.

Il tanto criticato Thiago Motta per i suoi continui cambi di formazione, per i suoi turnover spesso indicati come cervellotici o poco comprensibili, questa volta potrà essere più giustificato dal fatto di avere un numero importante di assenze cui dover porre rimedio. La classifica di Serie A vede sei squadre raccolte in soli due punti ma la Juventus occupa la sesta posizione. Davanti si ritrova Lazio, Atalanta, Fiorentina, Inter fino alla capolista Napoli. Pertanto la formazione bianconera non intende, e non può, perdere ulteriore terreno nei confronti di chi la precede.

Rinvio del match UFFICIALE: il Milan riceve la comunicazione

Il Milan, però, ha lo stesso spirito e le medesime intenzioni. Insegue la Juventus a sei punti ma con una partita in meno. Una vittoria e potrebbe essere ipotetico aggancio.

La società rossonera è, però, stata raggiunta da una notizia imprevista. La gara valida per gli ottavi della Coppa di Croazia che avrebbe dovuto mettere di fronte Bjelovar e Dinamo Zagabria “è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo“, come riportato da tuttomercatoweb.com. A seguire il comunicato della Dinamo Zagabria che recita: “A causa delle avverse condizioni meteo, si è deciso che la partita odierna degli ottavi di finale di Coppa non si giocherà. La società comunicherà al pubblico la nuova data del match non appena sarà nota“. La formazione croata della Dinamo Zagabria è una delle avversarie del Milan in Champions League. Le due formazioni si affronteranno il 29 gennaio 2025.

C’è dunque tempo per pensare alla Dinamo Zagabria. Nella mente del Milan c’è solo la Juve.