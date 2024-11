Rottura totale e addio: la Juve lo scambia per Zirkzee

Calciomercato Juventus, rottura totale e addio immediato. L’idea di Giuntoli potrebbe essere questa. L’amore non è mai sbocciato

Un investimento clamoroso per un giocatore che, in estate, era arrivato a Torino, con la voglia di essere subito protagonista.

Ma per il momento si è visto più fuori dal campo per via dei continui problemi fisici che gli faranno saltare anche la gara contro il Milan di sabato pomeriggio, che dentro. Anzi, quando è stato chiamato in causa, ha dimostrato di non essersi ancora calato in quello che è il calcio italiano. Eppure, Douglas Luiz, era arrivato all’ombra della Mole con dei propositi clamorosi, soprattutto dopo aver fatto vedere le qualità, che ci sono, eccome, nel massimo campionato inglese. Ma niente da fare, per ora: un abbaglio fino ad oggi anche se la speranza è davvero l’ultima a morire. Ci spera Giuntoli, che ha investito 50 milioni di euro tra cash e cartellini per strapparlo a quella che era una concorrenza incredibile alcuni mesi fa.

Calciomercato Juventus, addio Douglas Luiz

E in tutto questo, secondo Top Calcio 24, il centrocampista brasiliano avrebbe clamorosamente chiesto la cessione alla Juventus nella prossima finestra di mercato. Un amore mai sbocciato e che è destinato a non sbocciare mai se queste indiscrezioni venissero confermate nel corso delle prossime settimane dai fatti.

Ma nessuno, è evidente, si presenterà a Torino con un’offerta economicamente vantaggiosa e che non faccia fare una plusvalenza, quindi Giuntoli potrebbe avere in mano la carta Douglas Luiz per cercare di arrivare a quelli che sono gli obiettivi dichiarati per il mercato di riparazioni. Non solo due difensori, che quelli sì, servono come l’aria, ma anche un attaccante visto il momento che vive Vlahovic e visto quello che è il futuro di Milik, sconosciuto sul rientro. E allora ecco che Douglas potrebbe essere inserito in un’operazione di mercato con il Manchester United per portare Zirkzee: la carta è giusta, e i Red Devils la potrebbero prendere in considerazione.