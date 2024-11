Scambio con Lautaro Martinez: addio Juventus

Scambio con Lautaro Martinez. Le infinite vicende del calciomercato finiscono per riguardare direttamente, o indirettamente, Inter e Juventus.

Passata la ‘buriana’ delle nazionali, con il codazzo di infortuni gentilmente offerti alla Juventus, ritorna il campionato. Una Juventus sempre più incerottata passerà nuovamente per Milano. Questa volta sarà Milan.

Nonostante la ripresa del campionato offra in calendario uno scontro diretto che metterà di fronte due grandi del calcio italiano, le indiscrezioni di mercato riescono a coprire tutto ed avere, costantemente, il sopravvento. Ad una ad una tutte le grandi del calcio italiano ed europeo cadono sotto la lente di veri, o presunti, esperti. E fioccano le voci, le cifre, addirittura i tempi per la chiusura di una trattativa. Pertanto non si parla soltanto di Juventus, anche se la società bianconera potrebbe essere interessata, indirettamente, ad alcune trattative che starebbero prendendo forma.

Scambio con Lautaro Martinez: Juventus k.o.

Una trattativa che la Juventus potrebbe seguire con particolare interesse la fornisce fichajes.net, arricchendola di preziosi dettagli.

Protagonisti principali della vicenda di mercato in questione sono il Manchester United e l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. Il club inglese punta a ritornare protagonista e ha messo nel mirino il bomber argentino. L’attaccante nerazzurro ha una valutazione attorno ai 100 milioni di euro. Una cifra che non spaventa il ricchissimo club di Sir Jim Ratcliffe che ha già pronta l’offerta giusta da mettere sul tavolo del numero uno nerazzurro, Beppe Marotta: 60 milioni di euro più Joshua Zirkzee a titolo definitivo. Per il Manchester United la certezza di un acquisto di grande spessore e di sicuro rendimento.

Per l’Inter una grande operazione economico-finanziaria con in più l’acquisizione di un giovane talento che in Italia ha già mostrato il suo valore. E la Juventus? Cristiano Giuntoli, e Thiago Motta, non salterebbero di gioia se tale operazione andasse in porto. Joshua Zirkzee è infatti il primo nome sulla lista del direttore tecnico bianconero per rinforzare l’attacco della Juventus, con o senza Dusan Vlahovic. Perderlo nuovamente ed addirittura vederlo indossare la maglia di una diretta concorrente, rappresenterebbe una nuova, doppia sconfitta. Possibilmente da evitare.