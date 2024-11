Solo una presenza in stagione: sì alla Juventus in prestito

Calciomercato Juventus, per il momento ha fatto una sola presenza in questa stagione: hanno aperto al prestito. Arriva subito in bianconero

La formula che Giuntoli cerca per l’innesto – o il doppio innesto difensivo – per il prossimo mese di gennaio è quella del prestito. Lo sappiamo: nessun investimento importante verrà fatto. O almeno questo è quello che esce fuori dalla Continassa da un poco di settimane.

Quindi è utile, ovviamente, andare a trovare soprattutto quei calciatori che hanno giocato poco fino al momento e che quindi potrebbe anche spingere per un addio. Ma serve, comunque, gente di qualità e pronta all’uso, gente esperta che possa essere immediatamente spedita in campo da Motta senza stare lì col pensiero dell’ambientamento. E a quanto pare, proprio per questo motivo, secondo le informazioni che sono state riportate da TuttoSport, la Juventus sta iniziando a riordinare le idee.

Calciomercato Juventus, contatti avviati per Chilwell

“Ci sono stati movimenti registrati tra il Chelsea e la Juventus con l’interessamento dell’entourage dell’inglese Chilwell, 28 anni terzino, abile nella doppia fase difensiva e offensiva. In casa Chelsea c’è un surplus di giocatori con diversi tesserati abbonati alla tribuna e con i rispettivi procuratori a cercare soluzioni alternative” svela il giornale questa mattina.

E poi sottolinea ancora: “Il Chelsea lo presterebbe gratuitamente e potrebbe contribuire al pagamento di una parte dell’ingaggio di 5 milioni di euro lordi, ma il giocatore potrebbe anche decidersi di ridurselo a fronte della possibilità di giocare visto che ad oggi ha collezionato appena una presenza nella Coppa di Lega”. Chilwell, quindi, è l’idea nuova dentro la Continassa per andare a sostituire Cabal che proprio durante questa pausa per le nazionali si è rotto il legamento crociato e ha chiuso la sua stagione in anticipo. Ecco, il giocatore dei Blues sarebbe uno di quegli uomini pronti all’uso citati prima, visto che l’età e che l’esperienza accumulata nel corso degli anni sono dalla sua parte. Insomma, è una pista davvero da seguire.