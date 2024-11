Verdetto UFFICIALE: classifica Juve stravolta

Verdetto ufficiale emesso. In questo ultimo periodo le notizie riguardanti la Juventus non mancano di certo. Soprattutto quelle foriere di sgradite novità.

Alla Continassa sperano che da sabato inizino ad arrivare delle buone notizie. Negli ultimi giorni le news riguardanti la società bianconera sono state decisamente ‘preoccupanti’.

Sabato pomeriggio, con inizio alle ore 18.00, c’è Milan-Juventus. Nonostante diversi problemi di formazione la compagine di Thiago Motta punta all’obiettivo massimo contro una rivale diretta. Il campionato riprende e fa da preludio al ritorno della Champions League. Milan ed Aston Villa misureranno l’attuale temperatura della Juventus e delle soluzioni alternative che il tecnico italo brasiliano avrà trovato per ovviare alle numerose assenze. Gennaio è ancora lontano, almeno sui calendari e pertanto fino ad allora Thiago Motta dovrà ‘giocare’ con le carte che ha a disposizione. Non sono molte ma c’è comunque qualità. La speranza, poi, è che arrivi qualche buona notizia per invertire una rotta fastidiosamente negativa.

Sperando, sperando ecco che la tanto attesa buona nuova è finalmente arrivata.

Verdetto ufficiale emesso. Finalmente un sorriso in casa Juve

La buona notizia che è arrivata in casa Juventus riguarda proprio chi, in questo momento, e dall’inizio di stagione, ha più bisogno di tirar su il morale: la Juventus Next Gen.

La Juventus Next Gen non occupa più l’ultimo posto in classifica del Girone C di Serie C. Nel girone di cui fa parte la Next Gen sono state penalizzate due società: Turris e Taranto. Come ci informa tuttosport.com: “Alla Turris sono stati sottratti 4 punti a causa del mancato pagamento di ritenute Irpef e contributi Inps relativi alle mensilità di luglio e agosto, mentre al Taranto ben 6 a causa del mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi”. A seguito di quanto deciso dal Tribunale Federale Nazionale, la nuova classifica vede la Turris con 10 punti, mentre il Taranto, con i suoi solo 3 punti in classifica, scende in ultima posizione, lasciando il penultimo posto alla Next Gen, ferma a quota 7 punti ma con una gara, proprio contro la stessa Turris, ancora da recuperare.

Di seguito le note con cui la Figc ha annunciato le penalizzazioni di Turris e Taranto:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando: proscioglie il sig. Simone Onofrio Magliacano; irroga alla società SS Turris Calcio Srl le sanzioni di punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda“.

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: al sig. Salvatore Alfonso, mesi 10 (dieci) di inibizione; al sig. Massimo Giove, mesi 10 (dieci) di inibizione; alla società Taranto FC 1927, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva“