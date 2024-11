35 milioni sul piatto: la Juve pesca in casa Lazio per l’estate

La Juve ha messo nel mirino un esterno della Lazio per il prossimo calciomercato estivo: l’offerta è di almeno 35 milioni di euro.

La Juve sarà certamente una delle squadre più attive nel prossimo mercato di gennaio. I bianconeri hanno bisogno di rinforzare la retroguardia dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal e non è da escludere qualche colpo in attacco visto che al momento l’unico centravanti di ruolo è Dusan Vlahovic (in attesa del recupero di Milik).

Tuttavia Giuntoli non sta lavorando solo in funzione della finestra di mercato invernale. Il direttore sportivo bianconero prosegue la sua opera di rafforzamento della squadra sempre con un occhio molto attento al bilancio. In vista della prossima estate l’ex ds di Napoli e Carpi ha cominciato già a sondare il terreno con un club di Serie A: l’obiettivo è infatti un esterno sinistro che ha fatto faville nella prima parte di stagione.

Stiamo parlando di Nuno Tavares, terzino sinistro 24enne della Lazio, arrivato la scorsa estate in prestito dall’Arsenal. I biancocelesti hanno l’obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Viste le ottime prestazioni fin qui sfoderate dal talento di Lisbona tutto lascia pensare che Nuno Tavares diventerà presto un giocatore della Lazio a tutti gli effetti.

35 milioni: colpo Juve! Assalto all’esterno della Lazio

Eppure, secondo gli ultimi rumors di calciomercato, non è detto che rimanga a lungo con il club del presidente Lotito. La Juve, infatti, lo ha messo nel mirino per la prossima stagione: con l’arrivo di Nuno Tavares i bianconeri costruirebbero una catena di sinistra di primissimo livello, vista anche la presenza di Andrea Cambiaso.

Chiaramente andare a trattare con Lotito non è mai semplice e anche questa volta sarà la stessa cosa. La Lazio, se proprio dovrà separarsi da Nuno Tavares, sarà disposta a farlo solo realizzando una super plusvalenza. I biancocelesti non sono intenzionati a fare sconti: servono almeno tra i 35 e i 40 milioni di euro per lasciar partire il 24enne portoghese.

Una spesa non banale per le casse della Juve ma che potrebbe diventare fattibile con qualche cessione o magari proponendo un prestito con obbligo. In alternativa Giuntoli potrebbe riuscire a convincere la Lazio inserendo uno dei gioielli della rosa come contropartita, in modo tale da abbassare il prezzo.