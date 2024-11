Calciomercato Juventus, affare ‘mondiale’: subito 19 milioni di euro

19 milioni di euro per la Juventus. Ecco cosa può succedere. Tutti i dettagli della situazione riguardo il club bianconero.

Il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, previsto per l’estate del 2025 negli Stati Uniti, promette di ridefinire i parametri economici delle competizioni internazionali per club. Secondo il The Times, la FIFA sarebbe pronta a garantire una cifra complessiva di circa 600 milioni di euro da suddividere tra le squadre partecipanti, tra cui club di spicco come Inter e Juventus.

Se confermate, queste cifre rappresenterebbero un punto di svolta. Ogni club partecipante incasserebbe tra i 18 e i 19 milioni di euro solo per la presenza al torneo, una somma comparabile ai 18,62 milioni garantiti ai club europei per l’accesso alla fase a gironi della nuova Champions League 2024/25. La distribuzione di questi fondi dipenderà in larga parte dagli accordi sui diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni legate all’evento. La FIFA, infatti, sta lavorando per attrarre investitori globali che possano garantire il successo economico del torneo.

19 milioni subito: il punto

Martedì scorso, la FIFA ha incontrato l’Associazione dei Club Europei (ECA) per discutere i dettagli economici del torneo, tra cui la ripartizione dei premi di partecipazione. L’idea di offrire un compenso così elevato nasce dalla volontà di rendere il torneo attrattivo per i migliori club del mondo, bilanciando le possibili critiche legate ai calendari già congestionati. Resta da chiarire come saranno strutturati i premi relativi alle vittorie nella fase a gironi, agli ottavi di finale e alle fasi successive del torneo. È probabile che la FIFA introduca un sistema simile a quello adottato nelle competizioni UEFA, dove ogni successo porta bonus aggiuntivi, con un incremento significativo dei premi man mano che si avanza nella competizione.

Il Mondiale per Club 2025 segna l’inizio di una nuova era, con un formato che mira a rendere la competizione un evento centrale del panorama calcistico globale. Per club come Inter e Juventus, oltre alla possibilità di confrontarsi con le migliori squadre di altri continenti, si apre anche un’importante opportunità economica. L’attenzione ora è rivolta alla FIFA, chiamata a definire gli ultimi dettagli di un torneo che promette di essere rivoluzionario, sia per lo spettacolo in campo che per gli incassi garantiti.