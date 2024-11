Juventus-Inter, tra i due litiganti il terzo gode: salta il colpo a zero

Juventus-Inter, tra i due litiganti il terzo gode. Le due rivali potrebbero affrontarsi anche in sede di mercato. Intanto, però, entrambe ricevono un secco ‘no’.

Pian piano ci si avvicina ‘la data’. Si partirà il 2 gennaio 2025 e si proseguirà, senza soluzione di continuità, fino al successivo 2 febbraio. E’ la sessione invernale di calciomercato.

Raramente la finestra di mercato di gennaio è stata tanto attesa e se soltanto l’1% delle trattative annunciate in queste settimane andranno a buon fine, la si potrà definire una sessione ‘storica’. Praticamente non c’è grande club europeo che non si stia preparando alla grande sfide mercantile.

Ci sono un po’ tutte le società che contano. Quelle che hanno sbagliato clamorosamente il mercato estivo, chi non l’ha debitamente completato e chi deve ricorrere velocemente ai ripari per via di incidenti e non soltanto quelli ‘di percorso’. Pertanto tutti in campo per cogliere l’occasione più favorevole anticipando la concorrenza. E di nomi importanti ne sono circolati, e continuano a circolare, in questo infinito periodo di laico avvento.

Juventus-Inter, tra i due litiganti il terzo gode. Tah va al Barca

Tanti nomi in febbrile circolazione. Sono, però, i prossimi parametri zero ad ingolosire i grandi club europei. E non ci sono soltanto grandi attaccanti prossimi a diventare giocatori liberi da vincoli contrattuali.

Nel Borussia Dortmund, campione di Germania, c’è aria di profondo cambiamento. Al termine della stagione il tecnico del ‘miracolo scudetto’, Xavi Alonso, lascerà il club tedesco. Altri lo seguiranno. Uno di questi è il difensore centrale tedesco Jonathan Tah, classe 1996. Prospetto che, per le sue qualità tecnico-tattiche e per il suo prossimo status di svincolato, era apparso anche sui monitor di Juventus ed Inter.

A leggere quanto riportato su X da Football Transfers sembra, invece, che il difensore del Borussia Dortmund prenderà ben altra direzione: “Il Barcellona è in trattative avanzate per ingaggiare Jonathan Tah come free agent in estate prima del Real Madrid“. Una grande di Spagna che gioca d’anticipo per beffare l’altra grande di Spagna. Ancora una volta il calcio italiano parrebbe uscirne con le ossa rotte. Si attendono notizie ufficiali. Hai visto mai?