Legamenti KO, tegola bianconera: batosta UFFICIALE

Legamenti KO, tegola bianconera. Un altro infortunio, un altro giocatore costretto ad un forzato riposo. La lista sta diventando troppo lunga.

Il fine settimana in arrivo riporta negli stadi, e nella case, il massimo campionato di calcio. Milan-Juventus è la gara clou della tredicesima giornata. Il cartellone, però, prevede altre importanti sfide. Per l’alta come per la bassa classifica.

La Serie A ricomincia anche per l‘Udinese di Kosta Runjiac. La formazione friulana è attesa lunedì 25 novembre ad Empoli. Per i bianconeri un inizio di stagione decisamente positivo, con addirittura la testa della classifica occupata nelle prime giornate. Ora l’Udinese viaggia ‘tranquillamente’ a metà classifica. Una squadra che sembra non conoscere mezze figure dal momento che i suoi 16 punti sono frutto di cinque vittorie, sei sconfitte ed un solo pareggio. Per l’undici di Kosta Runjiac la prossima sfida è uno scontro diretto per la salvezza. E per metterla in sicurezza il prima possibile. L’Empoli di Roberto D’Aversa è, però, avversario difficile, soprattutto tra le mura amiche. A complicare il già non facile compito dei bianconeri friulani nelle ultime ore è anche arrivata una ‘doccia gelata’.

Legamenti KO, tegola bianconera: Payero si ferma

La tegola caduta tra capo e collo a Kosta Runjiac riguarda l’infortunio di Martín Ismael Payero, classe 1998, centrocampista argentino dell’Udinese.

E’ stata la stessa Udinese a rendere nota la notizia: “Udinese Calcio comunica che Martin Payero ha riportato, in seguito ad un trauma in allenamento, un’elongazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà a disposizione nelle prossime settimane“. Per il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjiac, l’infortunio del centrocampista argentino non rappresenta certo il migliore viatico per una sfida come quella contro l’Empoli che vale sei punti.