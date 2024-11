Muro totale per gennaio: avviso alla Juve, servono 35 milioni

La Juventus mette nel mirino il giocatore, ma il club proprietario del cartellino alza un muro quasi invalicabile: servono 35 milioni di euro

Gennaio è sempre più vicino e la Juventus è chiamata a mettere a segno due-tre acquisti per rinforzare la propria rosa e permettere a Thiago Motta di avere più soluzioni in vista di un tour de force che vedrà i bianconeri impegnati fino a marzo

In particolar modo, Cristiano Giuntoli dovrà lavorare sul reparto difensivo dove la momento ci sono due importanti defezioni visti i gravi infortuni accorsi a Bremer e a Cabal. Entrambi i giocatori hanno riportato la lesione del legamento crociato anteriore concludendo anzitempo la loro stagione e la Juventus ha assolutamente bisogno di correre ai ripari per non ritrovarsi in grande difficoltà nel corso della seconda parte di stagione.

Inoltre, Danilo non dà più le garanzie di un tempo e per questo motivo Giuntoli potrebbe acquistare ben due giocatori per sistemare la difesa. Il ds bianconero ha messo tanti nomi in agenda ed uno degli ultimi è stato quello di Antonio Silva, giocatore classe 2001 e talento del Benfica. Il difensore è un profilo che piace molto ai bianconeri che vorrebbero fare un tentativo per lui, ma il club lusitano non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire tanto facilmente.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it infatti il Benfica non vorrebbe perdere il giocatore già a gennaio e solo un’offerta davvero importante farebbe vacillare la volontà del club portoghese.

Juventus, strada in salita per Antonio Silva: il Benfica non lo libera

L’acquisto di almeno due difensori a gennaio è prioritario per la Juventus che sta sondando tanti profili, in ultimo quello di Antonio Silva. Il difensore ha 21 anni, ha mostrato grandi potenzialità ed ha ampi margini di miglioramento, per questo motivo i bianconeri sono molto interessati, ma portarlo via al Benfica a gennaio è molto difficile, per non dire impossibile.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il club lusitano non ha alcuna intenzione di lasciare andare via il giocatore a gennaio e non prenderà in considerazione alcun tipo di offerta, soprattutto se impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In estate, il Benfica rifiutò 35 milioni dal Newcastle e la sensazione è che servirà solo un’offerta davvero indecente per convincerlo a lasciar andare Antonio Silva nella sessione invernale.

Tuttavia, considerato che servirebbero almeno 2 difensori, la Juventus non può permettersi un esborso così importante per un singolo giocatore, tenendo anche in conto che a gennaio dovrebbe anche arrivare un attaccante. La strada che porta ad Antonio Silva è dunque in salita per i bianconeri che potrebbero essere presto costretti a virare su altri obiettivi e prendere in considerazione l’idea Milan Skriniar che ha già fatto sapere al PSG di voler andare via.