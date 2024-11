Nuovo problema muscolare: incubo Juve, l’errore costa carissimo

Nuovo problema muscolare: incubo Juventus, tutto sta girando al contrario. L’errore dello staff sta costando carissimo

Non ne sta andando bene una, c’è da dirlo, dentro la Juventus. Soprattutto, ovviamente, sotto l’aspetto fisico: i continui infortuni che stanno colpendo i giocatori bianconeri sono un problema enorme per Thiago Motta che, ogni domenica, si ritrova a fare la conta.

Contro il Milan, nel match di domani pomeriggio, la Juve intanto sarà senza un attaccante di ruolo. L’infortunio di Vlahovic si è aggiunto a quello di Milik che non ha mai giocato. E questo è un errore della società che avrebbe dovuto pensare in estate a questa situazione. Immaginare di affrontare tutti i match con una sola vera e propria prima punta, non è proprio concesso visti i molteplici impegni che ci sono. Eppure è andata così. A questo ovviamente aggiungiamo un’altra questione, l’infortunio di Nico Gonzalez che da quasi due mesi è fermo ai box.

Nico Gonzalez ancora ai box, ecco la situazione

Secondo quanto riportato da Antonio Corsa su X, il rientro di Nico è stato forzato. “Nico invece ha avuto una recidiva al problema muscolare che lo aveva fermato col Lipsia. Probabilmente è stato forzato. Temporalmente è stato attorno alla gara col Torino. Sta recuperando, gli servirà qualche altro giorno”.

Ecco, magari anche per via dell’emergenza continua della quale vi abbiamo parlato sopra, la Juventus ha dovuto forzare la mano per farlo giocare ma è stata costretta a perderlo di nuovo per un bel periodo di tempo. Non ci sarà domani, Nico, contro il Milan, e forse non ci sarà nemmeno la prossima settimana quando i bianconeri ospiteranno il Lecce. Un altro investimento di Giuntoli rivedibile la passata estate, visto che l’argentino non è sicuramente nuovo a dei problemi del genere che lo hanno costretto a stare fuori. Sì, c’è anche un po’ di sfortuna in tutto questo, però non è tutto da attribuire alla sorte contraria.