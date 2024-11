Subito o a giugno: la firma arriva a gennaio, bye bye Juve

La Juventus si prepara a dire addio ad un componente della rosa. Il divorzio può consumarsi già a gennaio: firma vicina.

Da una parte potenziare l’organico a disposizione di Thiago Motta, prendendo almeno 3 pedine: un centrale, un terzino sinistro ed un vice-Vlahovic. Dall’altra, la necessità di fare cassa ed incamerare risorse fresche da destinare ai prossimi colpi. Si muoverà seguendo queste due esigenze la Juventus durante la sessione invernale del mercato: tante le operazioni a cui sta lavorando il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sia in entrata che in uscita.

Tra i giocatori ritenuti non più fondamentali dal club rientra Danilo, caduto in disgrazia dopo lo sbarco in panchina di Thiago Motta. Il brasiliano, titolare inamovibile e perno della retroguardia bianconera sotto la gestione di Massimiliano Allegri, ha fatto fatica ad entrare in sintonia con il nuovo allenatore e, soprattutto, con i suoi dettami tattici. Tante le prestazioni negative offerte in campo (alcune delle quali decisive per il risultato finale) che, unite ad un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, gli hanno fatto perdere lo status di intoccabile.

Il rinnovo non rientra nei piani della Vecchia Signora, disposta a sedersi al tavolo delle trattative già a gennaio in modo tale da scongiurare la partenza a parametro zero del 33enne. Di recente si era parlato di un interessamento da parte del Manchester United, iscrittosi alla lista su input di Ruben Amorim. Ai recenti sondaggi effettuati dai Red Devils, però, non hanno fatto seguito, almeno finora, contatti ufficiali tra le parti. Possibile, a questo punto, un ritorno in Brasile dove Danilo continua ad avere un nutrito elenco di estimatori.

Mercato Juventus, il bianconero saluta: può andare via subito

In pole position, stando a quanto riportato dal portale ‘Globo.com’, c’è il Vasco da Gama che, in questi giorni, ha provveduto ad allacciare le prime interlocuzioni con il classe 1991 allo scopo di convincerlo a dire addio alla Juventus e fare rientro in patria. Danilo, dal canto suo, vorrebbe restare a Torino fino al termine della stagione così da giocare ancora in Champions League ma non ha chiuso all’idea di fare le valigie subito. La pista, di conseguenza, è quanto mai aperta.

Oltre a lui, a lasciare il club sarà anche Arthur, inserito nella lista dei giocatori utilizzabili in Europa ma mai impiegato da Motta. Il Betis ed il Marsiglia lo hanno messo nel mirino. Occhio, infine, a Nicolò Fagioli divenuto l’oggetto del desiderio del PSG.